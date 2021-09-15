微軟宣布600億美元庫藏股計畫 股利調高11%

美國微軟公司 (MSFT-US) 14 日 (週二) 宣布，董事會已經授權核准規模 600 億美元的庫藏股計畫，並將把季度股利調高 11%，同時頒布人事命令，任命公司總裁 Brad Smith 兼任副董事長。

微軟周二股價收盤上漲 0.94% 至每股 299.79 美元，對照道瓊指數重挫將近 300 點，是表現最強勁的個股。微軟今年來共上漲 35%，如今以約 2.25 兆市值排名上市公司第二高，僅次於蘋果。

微軟表示，新實施的庫藏股計畫沒有設定期限，可能隨時喊停，季度股利提高到每股 0.62 美元，較上一季高出 11% 或 6 美分。

微軟上一次庫藏股在 2019 年 9 月宣布，當時規模為 400 億美元。

根據微軟董事會通過的新人事案，該公司總裁兼法務長史密斯 (Brad Smith) 將兼任副董事長一職。

現年 62 歲的史密斯於 1993 年從 Covington & Burling 律師事務所加入微軟，負責微軟在歐洲的法律業務。他在 2002 年成為微軟的總法律顧問，後來 10 年間曾處理微軟的反壟斷案官司。

依照微軟官網的履歷內容，史密斯是該公司的首席律師，並領導著微軟在 54 個國家共超過 1500 人的龐大法務團隊。

微軟方面表示，史密斯在今後仍將繼續向董事長兼執行長納德拉 (Satya Nadella) 匯報。