佇立於城市與山景間的百坪新古典豪邸！大理石紋勾勒精緻的空間表情

編輯 曾紫婕｜圖片提供 YHS DESIGN 設計事業



百坪的毛胚屋坐擁遼闊的窗景綠意，且位於極佳的地理位置，楊煥生、郭士豪設計總監發揮居宅的優勢條件，將四季更迭引入室中，賦予新古典宅非凡的豪宅氣度。



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設計公司：YHS DESIGN 設計事業

設計師：楊煥生、郭士豪

設計風格：新古典

房屋狀況：毛胚屋

空間坪數：100 / 坪

空間格局：四房

主要建材：壁紙、不鏽鋼、大理石、皮革、木皮、灰玻、鍍鈦

房屋類型：單層

小編帶你看好宅

百坪的毛胚屋坐擁遼闊的窗景綠意，且位於極佳的地理位置，楊煥生、郭士豪設計總監發揮居宅的優勢條件，將四季更迭引入室中，賦予新古典宅非凡的豪宅氣度。

新古典宅內選用大理石、鍍鈦金屬堆疊精緻大器的面貌，同時運用家飾軟裝的和諧選配，巧妙融合英式風格與現代元素，鋪敘豐富的空間表情與深厚底蘊。以開放式公領域為設計主軸，將視覺坪效最大化，並透過大型ㄇ框設計區隔客、餐廳空間，沙發背牆則以深淺交錯的造型浪板，藏匿私領域門片，於弱化場域分野的情況下，悄然昇華了家人間的互動情感與溫度；其次，為了使設計美學漫溢於每一隅空間，不僅於電視牆面鋪設深色石紋，醞釀沉穩大器的空間質感，更將造型浪板的立面表現延伸至樑柱外側，形塑生活與美感的融洽結合；最後，用餐空間以大型圓桌傳遞家庭圓融的美好意象，上方懸吊燈飾則與其相互呼應，挹注一絲柔美細膩的弧形語彙。

小編的最愛

寢臥空間內的大面窗景，讓綠意採光走入私密的個人時光，夜晚品酒時更能俯瞰城光夜景，盡享獨處時的愜意自在。





【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】



