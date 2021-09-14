〈離岸風電在地化〉三因素影響 沃旭大彰化離岸風場評估申請展延

西門子歌美颯位於台中的機艙組裝廠順利投產，將供應沃旭大彰化東南及西南離岸風場所需的 111 座風機。對於風場施工進度，沃旭表示，受疫情、氣候及技術等因素影響，第一階段離岸風場水下基礎工程，恐無法在今年如期完成，將評估向主管機關申請展延數月。

西門子歌美颯台中機艙組裝廠 8 月順利投產，首要任務是組裝 SG 8.0-167 DD 離岸風機機艙，供貨給沃旭大彰化東南及西南第一階段風場。沃旭台灣總經理汪欣潔表示，2019 年提交的產業關聯性方案中包含許多額外的在地化承諾，由風機系統商在台建造機艙組裝廠就是其中之一。

對於沃旭大彰化東南及西南第一階段風場建置進度，汪欣潔表示，目前正在進行水下基礎、海上變電站、鋪設纜線等工程，其中水下基礎已完成部分，但還不足以達到行政合約的要求。

汪欣潔指出，包括疫情、氣候與技術挑戰都需要克服，在仔細評估後，將向主管機關申請展延時程，也希望指揮中心與主管機關能讓外籍人員與船員順利入境，以利工程進行。

汪欣潔表示，海上變電站工序複雜，不能因為趕工就不顧品質，謹慎安全行事仍是最高原則；原先在規劃施工時程時，有預留調度時間，但明年一定得全力施工推進，對明年底完工還是有信心。