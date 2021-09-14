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〈離岸風電在地化〉三因素影響 沃旭大彰化離岸風場評估申請展延

西門子歌美颯位於台中機艙組裝廠將供應沃旭大彰化東南及西南離岸風場風機。(鉅亨網記者林薏茹攝)
西門子歌美颯位於台中機艙組裝廠將供應沃旭大彰化東南及西南離岸風場風機。(鉅亨網記者林薏茹攝)

西門子歌美颯位於台中的機艙組裝廠順利投產，將供應沃旭大彰化東南及西南離岸風場所需的 111 座風機。對於風場施工進度，沃旭表示，受疫情、氣候及技術等因素影響，第一階段離岸風場水下基礎工程，恐無法在今年如期完成，將評估向主管機關申請展延數月。

西門子歌美颯台中機艙組裝廠 8 月順利投產，首要任務是組裝 SG 8.0-167 DD 離岸風機機艙，供貨給沃旭大彰化東南及西南第一階段風場。沃旭台灣總經理汪欣潔表示，2019 年提交的產業關聯性方案中包含許多額外的在地化承諾，由風機系統商在台建造機艙組裝廠就是其中之一。

對於沃旭大彰化東南及西南第一階段風場建置進度，汪欣潔表示，目前正在進行水下基礎、海上變電站、鋪設纜線等工程，其中水下基礎已完成部分，但還不足以達到行政合約的要求。

汪欣潔指出，包括疫情、氣候與技術挑戰都需要克服，在仔細評估後，將向主管機關申請展延時程，也希望指揮中心與主管機關能讓外籍人員與船員順利入境，以利工程進行。

汪欣潔表示，海上變電站工序複雜，不能因為趕工就不顧品質，謹慎安全行事仍是最高原則；原先在規劃施工時程時，有預留調度時間，但明年一定得全力施工推進，對明年底完工還是有信心。

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