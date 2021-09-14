〈萬海法說〉訂價考慮二個因素 沒有跟不跟進的問題

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (14) 日召開法說會，對於法國達飛 (CMA CGM) 宣布現貨運價凍漲，萬海總經理謝福隆回應，萬海是依市場變化來做決策，考慮客戶承受度和自身營運成本，無法評論其他航商的策略，也沒有跟不跟進的問題。

全球第三大海運業者法國達飛日前宣布，至明年 2 月前凍漲現貨運費，隨後第五大航商赫伯羅德也宣布跟進，謝福隆認為，這是船公司本身的考量，萬海會考慮客戶承受度和自身營運成本，有自家的評估標準。

萬海強調，運費是建立在供需平衡狀況上，以合理的運費交易，並將貨物安全交付到客人手上。

截至上半年，萬海以亞洲航線為主力，共擁有 43 條航線，在亞洲航線中市占率達 15%，謝福隆說，在密集的亞洲線優勢下，有利增闢中遠洋航線，去年下半年開始積極投資美西線、6 月再開美東線，有效搭上美國線運價衝上史上新高的趨勢，美國線營收占比已達 40%。

萬海至上半年共擁有 146 艘營運船舶，運力 413296 TEU(標準 20 呎櫃)，全球航商運力排名第 10，今年以來已交 8 艘新造船，到年底前尚有 3 艘待交船，預計明年交船 12 艘、2023 年交船 20 艘，2024 年還有 9 艘。

除了投入造船，萬海也積極購入二手船，截至上半年，已交 8 艘二手船，運力增加 46143TEU。

造櫃方面，萬海去年第四季到今年第三季共造櫃 18.4 萬 TEU，而日前董事會也通過第四季再造新櫃。

在造船造櫃的計畫下，萬海今年資本支出約 12.92 億美元 (約新台幣 361.7 億元)，明年資本支出估為 8.35 億美元。