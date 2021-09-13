日本KDDI攜手SpaceX 利用Starlink解決偏鄉上網問題

日本大型電信業者 KDDI(9433-JP) 在 13 日 (週一) 宣布，該公司決定與美國 SpaceX 合作，將利用 SpaceX 所提供的「Starlink」(星鏈) 衛星寬頻服務，來讓日本的高山離島等地區即使在遇到災害時，也仍可透過手機基地台和 Starlink 的連線，不讓寬頻上網服務出現中斷情形。

KDDI 目前計畫在 2022 年，要在日本全國 1200 個地點依序導入。

由日本 KDDI 所提供的「au」行動通訊服務，是利用光纖網路來提供手機的高速上網服務；而未來利用 SpaceX 所提供的 Starlink 衛星寬頻網路之後，即使是在光纖網路難以到達之處，也可透過 Starlink 來提供寬頻上網服務。

KDDI 為了通訊衛星和地面網際網路 (Internet) 的閘道 (Gateway) 建構，也在日本山口縣的 KDDI 山口衛星通信所安裝了相關設備，並與 SpaceX 共同進行技術上的驗證。

Starlink 的通訊衛星，屬於離地 550 公里高的低軌衛星；和以往的靜止軌道衛星 (地球同步衛星) 相較、離地距離只有 1/65，可進行高速低遲延的數據傳輸。目前該服務雖然還停留在 Beta 版本的測試階段，但也已經向 10 萬人提供寬頻上網服務。