高通已向ADAS技術商Veoneer提正式收購案 開價逾40億美元

彭博周一 (13 日) 引述消息人士報導，高通 (QCOM-US) 正式提案以逾 40 億美元收購瑞典先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術商 Veoneer，以超過麥格納 (MGA-US) 的報價在競標案中取得優勢，Veoneer 已發新聞稿證實收到高通提案。

消息人士表示，高通公司提出價碼為每股 37 美元，消息傳出後，Veoneer (VNE-US) 股價上漲 2.18% 至每股 35.6 美元。

高通對 Veoneer 的 Arriver 自駕部門深感興趣，該部門主要負責 ADAS 等技術的開發，並且計劃收購後將非 Arriver 資產出售給私募公司或其他汽車商。

隨著汽車製造商尋求提高汽車售價並取得技術優勢，諸如汽車防撞系統和自駕技術已成為激烈競爭的戰場，全球車用零件供應商和晶片商都極力在先進汽車安全功能市場上站穩腳步。

麥格納 7 月曾提案以每股 31.25 美元、總價約 38 億美元提案收購 Veoneer ，原先雙方董事會已點頭同意收購案，但高通在 8 月半路攔截表態願以每股 37 美元或總價 46 億美元收購。若高通和 Veoneer 達成收購協定，麥格納有權再次出價。

然而，彭博數據顯示，汽車零件大廠麥格納恐難以與高通競爭，高通的市值為 1620 億美元，現金等價物價值近 130 億美元，相比之下，麥格納的市值約為 240 億美元，現金等價物價值為 34 億美元。

瑞信汽車業分析師 Dan Levy 表示，預計麥格納不會進一步競標，因為該公司投資者對這項收購案抱持謹慎態度。另一方面，高通正試圖將業務範圍擴大到手機之外，汽車晶片占該公司去年晶片銷量的 3% 左右，近幾季成長緩慢。

(本文不開放合作夥伴轉載)