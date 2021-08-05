高通半路搶親 出價46億美元與麥格納競購ADAS供應商Veoneer

高通 (Qualcomm) 週四 (5 日) 提出以每股 37 美元或 46 億美元現金價格，收購瑞典汽車技術商 Veoneer，較麥格納先前報價高出 18%，強行介入後兩者之間的併購交易。

高通表示，收購 Veoneer 的計畫已獲董事會批准，不需再獲股東同意。

消息傳出後，週四美股盤中，Veoneer(VNE-US)大漲 24％，高通 (QCOM-US) 跌 1.4％，麥格納國際 (MGA-US) 漲 1.5％。

麥格納國際上月才剛宣布以每股 31.25 美元，即約 38 億美元現金收購 Veoneer，且雙方董事會已點頭同意這樁交易案，將 Veoneer 併入麥格納的輔助駕駛技術部門。

高通執行長 Cristiano Amon 致信 Veoneer 董事會表示，這項潛在收購案將結合高通領先的汽車解決方案，以及 Veoneer 的駕駛輔助資產，為眾多汽車製造商和一級供應商提供高度競爭力且開放的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 平台。

針對上述報導，麥格納拒絕評論，Veoneer 也未立即表態。

瑞士信貸 (Credit Suisse Securities) 分析師 Dan Levy 認為，考慮到兩家公司去年在駕駛輔助和自動駕駛系統上的合作關係，對 Veoneer 來說，高通會是合理的候補競標者。

Levy 認為，麥格納不會追高出價，因為其投資人已對上個月的收購計畫抱持謹慎態度。