蘇揆：考量國人生活便利性 建議適度鬆綁防疫規範

國內今 (13) 日再新增 2 例本土，新北幼兒園染疫案擴大，累計 30 人確診，不過，行政院長蘇貞昌於擴大防疫會議上指出，桃園機師、新北社區感染事件已在控制下，多數縣市維持零確診佳績，因此建議指揮中心考量國人生活、生計上的便利性，適度鬆綁相關防疫規範。

新北幼兒園群聚事件擴大，今天再添 1 例為染疫學童母親在桃園職場同事的妻子，該案迄今累計 30 人確診；另 1 例則是北市松山區國中生的奶奶，研判為家戶群聚，確診班級停課 14 天，其他 23 班停課 1 天，聯合醫院將進駐全面篩檢。

蘇貞昌上午於會中指出，長榮機師染疫案已獲控制，新北市某校園及社區感染事件也在控制之下，指揮中心今天成立專案進駐新北市該染疫的社區設置接種站進行疫苗施打。目前國內疫情趨平穩，且多數地方政府已有連續多日零確診的佳績。

有關二級警戒下的管制措施，例如相關活動會展的活動人數上限、容留人數等相關措施是否需調整，蘇揆建議指揮中心，考量國人生活上的便利性，以及民眾生計上的便利性，以嚴格遵守相關指引的防疫目標為前提，朝向越來越人性化、易於執行的方向，適度鬆綁相關規範。

蘇揆表示，目前 COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率已接近 5 成，國外採購疫苗陸續到貨，同時，國內廠商研發的疫苗也已開放施打，指揮中心先前對外宣布，規劃採購莫德納次世代疫苗明年 2000 萬劑、後年 1500 萬劑，呼籲國人有序進行意願登記及預約施打。

此外，指揮中心宣布，經考量國內疫情現況已較趨緩，為保障國人家庭團聚權，自即日起開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及其國人外籍未成年子女，得於邊境嚴管期間申請入境，核發「特別入境許可」簽證。原持有依親簽證效期於 5/19 至 9/13 屆期者，其簽證效期自動延長至 12/31。

