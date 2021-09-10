拜登公布防疫六大計畫 百人以上企業員工須打疫苗或每周檢測

美國政府周四 (9 日) 公布防疫六大計畫，包括要求聯邦政府雇員強制接種疫苗，並頒布規範促使超過 100 人的大型民間企業強制員工打疫苗或每周檢測一次，盼全力防堵疫情隨著 Delta 變種病毒繼續升溫。

美國總統拜登希望藉此提高疫苗接種率，尤其是尚未施打疫苗民眾，他在白宮簡報時說：「這不是個人自由或選擇，疫苗接種能保護自己和周遭人的健康。」

美國勞工部正緊急研擬規定，要求員工 100 人以上的民間企業必須確保員工已經接種疫苗、或至少每周須出示檢測陰性證明，企業也須提供帶薪疫苗假，否則將開罰。一名官員透露，每違規 1 次將罰款將近 1.4 萬美元，新規定將在幾周內上路。

目前不少企業已經強制員工接種，包括迪士尼 (DIS-US)、臉書 (FB-US)、Google(GOOGL-US) 等，達美航空 (DAL-US) 甚至對不打疫苗員工祭出每個月加收 200 美元健保費的政策。

拜登也將要求所有聯邦分支雇員、包商和超過 1,700 萬醫療保健人員接種疫苗，不遵守規定者將解職。

美國新冠疫情並未減緩，雖然新增確診過兩周增加不到 1%，但住院病例增加 4%、七天內平均病歿人數大增 29%，部分地區醫療體系已經過載，拜登政府決定對接種疫苗採取更強硬的政策。

拜登也將要求各州強制學校人員施打疫苗，大型娛樂場所工作人員也須提供疫苗證明或陰性檢測報告。

但這些強制規定可能面臨反彈，包括代表 400 萬聯邦雇員的工會組織。

儘管如此，哈佛法學院教授 Glenn Cohen 說，目前輝瑞 / BioNTech 疫苗已經獲得完整授權，不再是緊急授權狀態，有充分理由強制聯邦雇員打疫苗。

為了增強病毒篩檢能量，拜登政府將撥款近 20 億美元採購 2.8 億組篩檢工具，並動用戰時的「國防生產法」提高檢測套組的產量。政府將發送 2500 萬組檢測工具，到社區照護中心和食物銀行 (food bank)。

拜登表示，沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Kroger(KR-US) 等業者的生鮮超市，將在未來三個月內開始販售平價的居家快篩試劑。