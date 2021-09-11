本土疫情+0 三類人將可預約首劑BNT疫苗 9/25開打

國內今 (11) 日新冠肺炎再現 + 0，未新增本土個案，疫情指揮中心宣布，第九輪疫苗將同時開放輝瑞 BNT 及高端疫苗。其中 BNT 開放 18 至 22 歲、65 歲以上及 40 歲以上第九類對象，預計於 9 月 25 日起開打；高端則開放接種間隔滿 4 周以上的民眾，施打第二劑。

指揮中心表示，「COVID-19 公費疫苗預約平台」自 9 月 20 日 10 點至 9 月 22 日 12 點止，開放 3 種已意願登記選擇 BNT 的民眾預約接種第一劑，分別為 18 至 22 歲、所有 65 歲以上、第九類 40 歲以上。

指揮中心指出，首劑 BNT 疫苗預計於 9 月 25 日至 10 月 2 日開放施打。

預約平台於 9 月 13 日 12 點暫停意願登記，並於 9 月 14 日 10 點起，開放 12 至 17 歲不在校施打及不在籍學生至預約平台意願登記 BNT 疫苗，至於開放接種時間再依指揮中心公布實施。

此外，9 月 28 日 (含) 前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿 4 週以上的民眾，20 日起也將開放預約接種高端疫苗第二劑，施打期間預定為 9 月 30 日至 10 月 2 日。

本土疫情今天 + 0，且無死亡個案，但新增 5 例境外移入。指揮中心指出，台北市 1 名裝修工人 (案 16168) 到與幼兒園群聚有關的新北某社區工作染疫，裝修工人及其妻子 (案 16171) 基因定序皆為 Delta 變異株，目前正透過警政系統釐清大樓接觸史。