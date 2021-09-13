印度等四國傾銷低價磁磚 經部認定對國內產業造成實質傷害

經濟部貿易調查委員會今 (13) 日召開第 96 次委員會議，針對陶瓷公會、冠軍建材 (1806-TW)、三洋窯業、昌達陶瓷等，申請對自印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅案，經濟部認定相關傾銷狀況，已對國內產業造成實質傷害，後續也將通知財政部。

貿調會指出，本案產業損害最後認定結果將通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

根據調查資料，貿調會表示，涉案國傾銷貨物進口量逐年增加，光今年首季就較去年同期增加幅度達 61.3%，在進口市場占有率約 6-7 成，是我國主要進口來源，且涉案國傾銷貨物市占率已從 2016 年的 25.9% 增加攀升到今年首季 38.2%，國產品則從 58% 下滑至 44.3%。

貿調會進一步指出，2017 年到 2019 年涉案國傾銷貨物持續以 12%、6.1%、3.4% 的幅度降價，也讓進口量每年以 8% 成長幅度增加，導致國內產業營運狀況惡化，雖然去年國內需求增加，但整體營運仍未恢復到 2016 年未受傾銷損害水準。

貿調會表示，今年首季涉案國傾銷貨物再降價且進口量大幅增加，導致國產品持續流失市場占有率、產能利用率大幅降低、存貨增加，整體投資報酬率僅剩 1%，因此，認定涉案國傾銷貨物對國內產業造成顯著不利影響。