Delta變種病毒持續肆虐 美國企業轉為悲觀

Delta 變種病毒持續在美國肆虐，打擊了企業對經濟快速復甦的預期，許多企業開始重新估成長前景，重新制定計劃並修改營運展望。

經濟創新集團 (Economic Innovation Group) 的一項研究顯示，在過去 3 週中，每週都有四分之一的美國小型企業營收下跌，而只有 8% 的小型企業出現營收增長。有越來越多的企業認為距離經濟全面復甦至少還需要 6 個月以上的時間。

疫情的加劇也對航空需求造成打擊，美國聯合航空 (UAL-US) 減緩了在感恩節和聖誕節假期間運能擴大的計劃，美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 也都預估本季的營收將低於預期。

另一方面，美國居家維修企業 Home Depot(HD-US) 及美高梅國際飯店集團 (MGM) 也都警告表示，Delta 變種病毒已經對企業營運前景造成不確定性。

美國銀行證券信貸策略師 Oleg Melentyev 表示，美國經濟目前仍穩定復甦當中，但是企業情緒已經轉向更為謹慎，導致企業成長前景出現「重大重新評估」。

Melentyev 說道：「今年初夏，市場原先期望經濟將全面重新開啟並帶來強勁持續的復甦，如今，市場預期轉變為經濟成長將會較預期的緩慢，並且更加不平衡。」

Morning Consult 經濟分析師 Jesse Wheeler 表示，自 7 月初以來，消費者信心大幅下跌，抵銷了今年的大部分升幅，回到了 2 月份的水準。他認為，Delta 變種病毒是關鍵因素，因為消費者信心開始下跌的時候，正好就是新一波疫情爆發之際。