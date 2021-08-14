看不到SpaceX車尾燈 波音Starliner試飛計畫再宣布延後

波音 (BA-US) 太空船 Starliner 發射計畫因為太空艙動力閥門出現問題， 周五 (13 日) 的第二次無人飛行實驗再度喊卡，並將延後至少兩個月。相較於 SpaceX 已成功執行兩次載人發射任務，波音進度顯得緩慢許多。

波音的「軌道飛行實驗 2」 (ORT-2) 原先目標是去年 12 月試飛，歷經多次延後，終於預定於本月執行，但發射當天發現太空船上 13 個動力系統閥門無法打開，導致發射再度延遲。

波音副總 John Vollmer 表示，該團隊竭盡全力修理 Starliner，必須返回機庫進一步調查，將與製造閥門的 Aerojet Rocketdyne 合作並分析可能的預防措施或重新設計。

這項額外工作意味著本月試飛正式泡湯，Vollmer 表示不確定延誤和額外工作將為波音公司帶來多大損失。NASA 商業機組計畫經理 Steve Stich 表示，計劃於 10 月中旬執行的 NASA 任務「肯定也會延後」。

波音的 OFT-2 計畫早在 2019 年 12 月便開始進行無人試飛實驗，第一次試飛遭遇挑戰，除了飛行控制系統失火外，太空艙也沒有按計畫進入國際太空站 (ISS)，導致第一次試飛中斷。

相比之下，SpaceX 試飛進展神速，去年 5 月成功發射火箭載著太空人升空，達到重要里程碑，並把波音的競爭拋諸腦後。SpaceX 的成功發射是 NASA 太空人自 2011 年以來首次從美國本土起飛，也是首次使用民間製造的太空船載著 NASA 太空人升空。

今年 5 月 SpaceX 第二次太空人任務也成功抵達國際太空站，SpaceX 計劃今年秋天再執行兩次載人任務。

考量到 SpaceX 的太空艙、發動機都由 SpaceX 設計與製造，其成功似乎更令人印象深刻。波音的 Starliner 預計能乘坐 5 人，並與洛克希德馬丁合資的聯合發射聯盟 (ULA) 製造，其中有些發動機則是俄羅斯與其他供應商。

如今 SpaceX 已與 NASA 和美國國防部簽訂合約。SpaceX 的產品最終將出現在月球和火星上。此外該公司目前還正為星艦 (Starship) 進行試飛，SpaceX 表示該動力將遠遠超過 Falcon 系列，並能運輸更多人員與貨物。

NASA 於 2010 年開始實施商業機組計畫，目標是讓民間企業研擬出最具成本效益、創新和安全的方式，載運太空人往返國際太空站。NASA 最終將合約授權給 SpaceX 和波音，波音還獲得近 50 億美元資金，得以開發 Starliner 。