〈書摘〉前言-解決問題就是一種專業：策略顧問這一行

「在專注於細節之前，必得先構思大目標，如此一來，所有細節才能堆砌出正確的方向。」

─艾文．托佛勒（Alvin Toffler），

美國當代趨勢作家、《財富》雜誌前副總編輯

本書的緣起，是我在臺灣大學管理學院與李吉仁教授合作的一個講座，原本是要向大家介紹，從事策略顧問這一行究竟需要具備哪些專業，沒想到決定開課之後，意外吸引了滿堂的學生。

來自商學院、文學院、醫學院、法學院、理工學院的學生，不畏懼嚴格的中英文篩選，只為爭取到課堂上的一席座位。在這裡，有一整個學期的繁重課業等待著他們。

除了平日上課之外，還要利用空閒時間進行分組討論、個案沙盤演練，學期末也要繳交正式簡報，可想而知，這將耗用許多課餘假日的時間。這堂課只有兩學分，但是學生平均一週得花上 15～20 個小時做準備。即便如此，報名的學生依然絡繹不絕。每一年，我們都收到數百位優秀學生的申請，為了搶這堂一年只收 50 幾位學生的課。為什麼？

我問過幾位修過課的學生，他們說：「這是我大學上過最有價值的課」、「這門課讓我想盡可能探索自己的極限，跳脫以往的思維框架」、「這堂課最大的收穫來自於將課堂所學應用於專案實作，透過不斷的討論和激盪，更明確定義出要解決的問題，加上顧問的提點和引導，完整地鍛鍊了我的思維能力」等等。

你該期待什麼─策略顧問由裡到外的思考心法

很多人常開玩笑說，策略顧問是門耍小聰明的行業，拿客戶提供的資料來告訴客戶該做什麼決策，就像是「拿你的手錶，告訴你現在幾點」。在這句玩笑話背後，不難看出一般人對於策略顧問的誤解，以及策略顧問在人們心中似是而非的模糊概念。

市面上關於策略的著作不勝枚舉，這些書大致上分為兩種類型：一、大思維型（big ideas）的概念著作，例如麥可．波特、彼得．杜拉克、大前研一等策略趨勢大師的作品；二、工具技巧型（tactics），介紹各個大型策略顧問公司內部使用的思考工具，或是個別策略顧問所分享的個人思考技巧。

這兩種類型的著作都有其價值，但對於一般讀者而言，只讀「大思維型」或「工具技巧型」的書常會遇到幾個問題，譬如：「現在我知道了這個趨勢，也認同其重要性，但我該如何落實到我的公司以及個人生活中？」即使是一個積極的讀者，認真鑽研了各種類型的著作，想靠一己之力將兩者融會貫通，也不是件容易的事。

在本書裡，你將得以一窺波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）由裡到外、從「內功心法」到「外功招式」的完整面向。本書的內容，說穿了就是 BCG 養成一個新進顧問的武功祕笈。

首先，要請你了解，策略顧問的核心工作，除了制定策略之外，更重要的是幫助企業執行長解決商業問題。比方說，提升業績、尋找新的商業機會、改善營運效率、調整海外市場策略、提升組織運作效能、公司轉型等。

為了提出有效的建言，顧問公司除了要有懂得相關議題與產業的專家，策略顧問本身還必須要有一身好功夫，面對問題時，懂得抽絲剝繭、找出關鍵，並且確實說服客戶採取行動。

策略顧問這一行就像做壽司，想要成為壽司師傅，從拜師的那一刻起，可能在三年之內都碰不到食材，只能掃地、擦桌，唯一碰得到的食物，或許只有收盤子時倒掉的廚餘。當顧問也是一樣，剛入行的前三年，你所接觸到的全是工具性的能力，像是訪談、資料分析、撰寫投影片、簡報等等，但策略顧問的精髓，以及策略顧問對於客戶而言最重要的附加價值，並不只是這些工具性的能力，而是透過時間與經驗累積而成的解決問題的能力。

接下來的章節，將會與各位分享 BCG 顧問實戰時必備的核心能力（core skill），包括如何問對問題、如何解決問題、如何從訪談中獲得資訊、如何使用定量分析工具、如何規劃與管理工作進度、如何撰寫投影片，以及如何與客戶溝通等等。

除了各種實用的工具技巧，本書也將分享 BCG 顧問之所以發展出這些工具的緣由、使用的時機，以及實務上發生的種種問題與發現。整體而言，如果你想知道策略顧問在筆挺的西裝背後到底在想什麼、做什麼？抑或是抱著踢館的心態，想要挑出策略顧問的毛病，在這本可以說是「策略顧問大揭祕」的書裡，都能給你一些答案與討論，以及思考的方向。

看完本書，你可以帶走什麼？

本書涵蓋的內容，大抵上是 BCG 訓練新進顧問時會涉及的範疇。對於有志往顧問業發展的人，或許可以從這些分享中，大致看到顧問業最真實的樣貌；若想及早開始培養能力，也能比較有方向性，並提升求職時的競爭力。另一方面，對於大多數並非真的想要踏進顧問業的人來說，本書所提供的一些知識與技巧，例如假說思考法、問題解決程序、簡報技巧等等，相信也能在工作上及日常生活中面臨問題時，帶來一定程度的助益。

除了方法與技巧之外，你是否能成為一個敏銳的問題解決者，關鍵在於思考問題時的態度。

任何行業都有必須學習的專業知識。廚師需要熟悉食材，並懂得如何運用各種烹飪技巧帶出食材的美味；醫生需要熟悉病徵，並懂得如何運用藥物及手術治癒病患；律師需要熟悉法律條文，並懂得如何運用法律論述為客戶爭取最大權益。而策略顧問也是如此，無論是訪談、量化分析、專案管理、製作簡報及活用各種商業知識，都是策略顧問必備的基本專業技術。

然而，這些技術都只是工具，即便是不可或缺的工具，但終究不是真正附加價值的來源。只要投注一定程度的心力學習，每個人都能掌握策略顧問所使用的技巧，因此，只學技術並沒有辦法創造屬於你個人無可取代的價值。

策略顧問之所以能對問題追根究柢，背後是由簡單的三句話所主導：

⒈是否為真？（Is It True?）：你所看見的問題真的存在嗎？少子化、人才外流、M 型社會，這些人們常掛在嘴邊的現象真的存在嗎？

⒉所以呢？（So What?）：這個問題或現象會造成的影響為何？對你的意義為何？舉例而言，少子化會造成你的扶養負擔加重嗎？

⒊為何如此？（Why So?）：為什麼這個問題會導致這些影響？兩者之間的連結為何？是什麼原因導致少子化？是經濟抑或是社會主流價值觀改變呢？

遇到任何問題，無論是工作上所接觸到的商業問題，或者僅僅是看到新聞報導中的某個社會議題，都要養成習慣，以三階段的問題來拆解你的所見所聞：（一）是否為真：這個問題真的存在嗎？（二）所以呢：有什麼影響？（三）為何如此：為什麼會有這種影響？

近幾十年來，無論是臺灣的大學、國高中校園，或是職場新人的圈子裡，「培養獨立思考的能力」都是個熱門的討論話題，也是很多人追求的目標。然而，我們必須探討的是，到底什麼才是獨立思考的能力？以及，要怎麼培養出這個能力？

獨立思考，代表著你能透過邏輯與洞察力，不僅看見問題，還能挖掘出問題的本質，並找出因應的對策來解決。無論你身處哪個行業、哪種職位，雖然面對的問題迥異，但獨立思考絕對都是最能幫助你創造附加價值的能力。即使不在工作場域，我們生活中的方方面面也都充斥著各式各樣的問題。當你面對生活上的問題時，應該不難感受到，如果只有技術層面的能力，根本無從解決這些必須追根究柢才能理清的繁雜問題。

要如何培養獨立思考的能力？只要養成追問上述這三個問題的習慣，無形之中就能不斷累積自己剖析問題的能力，進而讓你能從容地面對各種挑戰。因此，無論你遇到複雜的商業問題，或是在媒體上吵得沸沸揚揚的社會議題，若想要真正「獨立思考」，提出有根據、有洞見的見解，最終還是要回歸到這三個問題：是否為真？所以呢？為何如此？

讀完本書後，你只需要記得三件事。讀書就像是一趟旅程，最重要的是享受這趟旅程帶給你的體驗。回想我們在大學林林總總上了那麼多課，此時此刻能夠想起的又有多少？然而，能夠回想起的，必然是對我們有重大影響、造成重大改變的少數幾個想法。因此，如果你能享受閱讀本書的過程，並在最後得到三件即使 20 年後也還能記得的事，那就算不虛此行了。至於為什麼是三件事，而不是兩件、也不是四件？理由是策略顧問習慣用三點總結。三點總結不會過於簡化，也不會太雜亂，所以能加深聽者印象。

來源：時報出版