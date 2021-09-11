美國農業部供需報告符合預期 玉米盤中跌破5美元後終場收漲

美國政府周五 (11 日) 提高對玉米收成前景的預測，因為農民擴大了種殖面積。玉米期貨盤中一度跌至每蒲式耳 4.975 美元，為 1 月以來首度跌破 5 美元，但最終收漲。

根據美國農業部國家農業統計局 (NASS) 作物生產報告，玉米、黃豆的產量比 2020 年有所增加。玉米產量比去年增長 6%，預計為 150 億蒲式耳；黃豆種植者的產量將增加 6%，預計為 43.7 億蒲式耳。

報告還審查了玉米和黃豆的種植面積，玉米種植面積估計為 9330 萬英畝，比之前的估計增加 1%；黃豆種植面積估計為 8720 萬英畝，比之前的估計下降不到 1%。

受到對已收割面積下調，以及出口的樂觀情緒影響，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 黃豆期貨周五 (11 日) 收高，CBOT-11 月黃豆合約結算價上漲 16 美分，報每蒲式耳 12.865 美元，不過全周仍下跌 5.5 美分，跌 0.43%。

相較之下，玉米先跌後漲，12 月玉米合約盤中一度跌至 4.975 美元之後，收漲 7.5 美分，報每蒲式耳 5.175 美元。全周下跌 6.5 美分，跌 1.24%。

Teucrium Trading 的 Sal Gilbertie 表示，農業部這份報告並令人不意外，周五的價格反應不大，因為無論是美國國內庫存、種植面積和產量的增長，都大致符合預期。

PRICE Futures Group 的 Jack Scoville 表示，美國農業部的報告帶來了「賣在謠言，買在事實」的結果。儘管整份報告是看跌的，市場當下也走低，但由於市場已經做了看跌的預測，因此報告出爐後的買盤，最終推高了期貨價格。