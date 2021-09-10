〈航運指數〉SCFI創高 美國線運價續寫新天價

上海航交所今 (10) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 65.51 點至 4568.16 點，續創新高，周漲 1.45% 則略低於上周的增幅 2.67%，三大遠程航線同步上漲，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線也呈現連 2 彈。

據 SCFI 報價，歐洲線本周每 TEU 報價上揚 48 美元至 7491 美元，周漲 0.64%，低於上周的漲幅 1.06%。

而美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 11731 美元，續漲 83 美元，周漲幅 0.71%，低於上周的 4.58%，美西線也續漲 56 美元至 6322 美元，漲幅 0.89%，低於上周的 5.33%。

貨攬業者指出，傳統旺季效應加上塞港問題持續無解，使運價上漲未見趨緩，據上海航交所統計，8 月全球主要航線綜合準班率指數周跌 1.74% 至 17.16%，幾乎全數航線準班率均不到 20%。

貨攬業者進一步說明，塞港問題也有部分來自後端供應鏈，例如貨物從港口卸下後卡車運送人力不足，造成塞櫃，形成惡性循環，由於各國疫情具高度不確定性，不排除美國線供不應求市況，將一路延續至明年第一季。

不過，全球第三大、北美航線主要航商達飛海運 (CMA CGM) 最新拋出海運市場最新震撼彈，宣布至明年 2 月 1 日前停止所有現貨運費上漲，貨攬業者透露，通常達飛航運報價相對一般航商會高一些，或許是一種策略，但市場仍憂心，達飛此舉恐引發連鎖效應，並導致接下來運價漲不太動。

也有市場人士解讀，達飛凍漲基礎運價，並非綜合附加費，還要觀察其他大型航商的態度，再行判斷。