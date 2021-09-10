新舊產品交替 和碩8月營收853億元寫近五個月低點

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收，受客戶新舊產品交替影響，單月營收 853.13 億元，月減 3.64%、年減 19.22%，為近五個月低點。

展望本季，和碩仍看好三大產品都將進入旺季，營運可望優於第二季，法人估，隨著蘋果 (AAPL-US)iPhone 新機發表，和碩 9 月營收可望重回千億元大關。和碩今年前 8 個月營收達 6626.63 億元，年減 18.77%。

出貨方面，和碩統計，8 月筆電出貨達約 90 萬台，月增 20%、年減 10-18%，桌機主板出貨則為 55-60 萬台片，月減 1 成以內、但年增 10-20%，均符合預期。

展望本季，和碩表示，旗下資訊、通訊、消費等三大產品線都將進入傳統旺季，預期營運將較第二季回溫，維持第三季筆電出貨將季增 15-20%，達約 200-230 萬台目標，桌機主板則維持第三季出貨將季減 25-30% 預期。

另一方面，蘋果 (AAPL-US) 也將在台北時間下周三 (15 日) 凌晨一點舉辦新品發表會，市場預期，蘋果將發表最新一代 iPhone 產品，屆時和碩營運動能可望隨客戶拉貨動能增溫。

和碩董事長童子賢日前也指出，產業下半年有新品發表的大趨勢不變，並預期今年「農忙」比去年順，可望喜迎傳統消費性電子旺季，而面對近期半導體漲價趨勢，認為有利產業正向發展，評估對下游組裝代工廠影響有限。