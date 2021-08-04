〈和碩股東會〉特斯拉未來產能擴增3-4倍 營運同步受惠

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (4) 日召開股東會，展望未來，總經理廖賜政表示，5G、醫療產品、企業專網、車用電子都是布局重點，今年將陸續完成越南、印度、北美等地生產準備，預期明年可達量產目標，以支應客戶需求，而從電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 產能規劃來看，未來產能將較現在至少擴增 3-4 倍；市場解讀，和碩將主要受惠。

廖賜政表示，今年主力成長動能來自手機、電動車，從全球最大電動車大廠特斯拉展望觀察，除原有美國加州廠區外，近年陸續在德州、德國柏林設廠擴建，預期未來整體產能需求可望較現在倍數成長。

特斯拉去年全年出貨量達約 50 萬台水準，今年光第二季出貨就達逾 20 萬台，凸顯擴產效應逐步顯現，而和碩作為特斯拉供應鏈之一，也配合客戶擴產，據了解，和碩目前分別由台灣、蘇州廠供應特斯拉美國、中國上海廠需求，今年也將進一步規劃在美國奧斯丁周圍設廠，滿足特斯拉德州廠需求。

對於全球設廠布局進度，廖賜政未鬆口北美設廠進度、投資金額，但強調，今年底前就會通過董事會核定，至於越南、印度、台灣廠區擴建進度也符合預期，預期明年都將達量產目標。

董事長童子賢也看好電動車發展，他認為，電動車就像手機、網路一樣，起初不被看好，但現階段各國法規、推動環境議題等，都是設定 2030、2040 年限制燃油車，將加速電動車產業發展，他並形容，電動車產業現在是小學階段，未來十年成長可期，對產業營運正向。