〈生技代工新商機〉新版生技條例拚明年上路 助生物藥、疫苗代工發展

行政院院會拍板通過「生技新藥產業發展條例」修正草案，經濟部工業局今 (9) 日進一步說明，修正草案將送交立法院、排入本會期優先法案，預期年底通過，明年正式上路，可望協助台灣進一步在生物藥、疫苗代工布局。

經濟部工業局認為，生技新藥產業發展條例修正草案通過後，台廠中包含國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、聯亞藥 (6562-TE)、台康生技 (6589-TW)、永昕 (4726-TW) 等業者都有機會受惠。

針對業界質疑新修正草案特別著重受託開發製造 (CDMO) 公司獎勵，經濟部工業局副局長陳佩利表示，現在全球都在爭取疫苗的 CMDO，認為台灣在租稅也需要有相應配套，才可與國際競爭，且國際生技醫療也朝分工精細趨勢發展。

陳佩利舉例，新冠疫苗之一的莫德納就是小公司研發出來，如果要達到大量生產，就必需把疫苗委託出來生產，也就是 CMDO 的模式。

陳佩利進一步指出，這次修正草案，CDMO 並未納入研發投底，僅有機械設備或系統支出投底、股東投底優惠，加上審查上仍有一定流程，因此不會影響既有生技醫藥資源與補助。

此外陳佩利也說明，研發投抵從現行的 35% 降至 25%，主要是配合現行營所稅稅率調降，但仍較產創條例優惠，CDMO 的抵減率同樣考量產創條例，可選擇在當年度抵減 5%，或分三年抵減 3%，每年最高減抵稅額則為 30%。