日本8月工具機接單金額年增86.2% 連10個月增長

日本 8 月工具機行業的接單金額 (初值) 報 1265.87 億日圓、月減 6.2%、年增 86.2%，連續 10 個月在去年同期比出現增長。

根據「日本工具機工業會」(Japan Machine Tool Builders’ Association，簡稱 JMTBA) 在週四 (9 日) 所發布的最新統計數據，日本工具機廠商在 2021 年 8 月的整體接單金額報 1265.87 億日圓、月減 6.2%、年增 86.2%。這也是日本工具機行業連續第 10 個月，在接單總額方面超越去年同期的接單表現。

依照日本工具機工業會在 9 日發布的統計數據，日本工具機行業在 2021 年 8 月共接到 1265.87 億日圓的訂單。其中，來自日本國內的工具機訂單總額報 462.19 億日圓、月增 1.8%、年增 100.4%；而來自海外的工具機訂單總額報 803.68 億日圓、月減 10.3%、年增 78.9%。

此外，在 2021 年 1 到 8 月期間的訂單金額累計達 9636.57 億日圓、年增 75.9%。當中，內需報 3029.23 億日圓、年增 46.8%；外需報 6607.34 億日圓、年增 93.5%。

日本工具機工業會創立於 1951 年，宗旨是為了日本工具機工業的綜合發展，並希望透過相關工業的繁榮、來為日本經濟的振興帶來貢獻。依照該會的官網資料，截至 2021 年 6 月的會員數有 108 家企業；有一說是會員們的工具機生產額，占日本國內生產額的 90% 以上。