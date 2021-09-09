脫歐影響下 英國今年恐跌出德國十大貿易國榜外

據《路透社》報導，英國在今 (2021) 年可能跌出德國的前十大貿易國名單。如果成真，這也將成為 1950 年以來的首例；而這也呈現出英國的脫歐決定，對於貿易所帶來的負面影響。

路透社在確認過德國聯邦統計局的數據後發現，2021 上半年的英國產品進口報年減約 11% 至 161 億歐元。另一方面，德國於同期間出口到英國的貨物報年增 2.6% 至 321 億歐元，對英貿易總額報年減 2.3% 至 482 億歐元，就德國的貿易對象國而言，英國從原本的第 9 名退步到第 11 名。而英國在 2016 年舉辦脫歐公投之前的排名是第 5 名。

依照德國外貿協會 (BGA) 在 2020 年 12 月的調查，有 2 成的德國企業變更了供應鏈的構成，改由歐盟的供應商來取代英國供應商。

BCCG(British Chamber of Commerce in Germany) 主席 Michael Schmidt 指出，這類情況愈來愈明顯，而比起德國企業、英國企業正面臨著更大困境。他也告訴路透社，今後會有更多的中小企業在英國脫歐的阻礙之下，而不再從事與英國之間的貿易。

此外，Michael Schmidt 也提到，有相當多的小型企業沒有餘力來掌握最新狀況、諸如起司等生鮮食品的衛生證明書等，以應付各式各樣的關稅規定。