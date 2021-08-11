叫好不叫座？AMC失守財報看漲動能 華爾街嫌股價太高

美國最大連鎖電影院營運商 AMC (AMC-US) 第二季虧損小於預期，並與華納威秀達成電影院獨家發行的協議，激勵週一盤後股價漲逾 6%，但週二 (10 日) 交易最終卻收挫 6%

AMC 週二收盤重挫 6.07%，收 31.75 美元，盤中高點達 37.16 美元。

儘管 AMC 仍然是社交媒體網站 Stocktwits 上最熱門的股票之一，表明仍受散戶愛戴，但隨著時間推向收盤，市場對該股的熱情卻減弱。

雖然財報優於華爾街預期，但 AMC 仍背負龐大虧損，且售票金額仍遠低於疫情爆發前的水準，僅有 2019 年第二季的 29%。一些分析師雖然上調對 AMC 的財務預測，但保持中性評級。

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示，「AMC 正在改善財務，但要想趕上他們高昂的股價，恐怕還有一段很長的路要走。」

「今年初 AMC 發生的事並非典型，這種可怕的飆漲通常意味著該股領先於基本面，該公司還要花很長的時間才能讓基本面趕上股價。」

Kynikos Associates 創始人 Jim Chanos 週二解釋他看空 AMC 的原因，且他認為在串流媒體電影日益普及下，電影院的票房恐怕難以回到疫情前的水準。

「現實情況是，這家公司的情況變得更糟。顯然有些事情發生了變化，就是串流媒體。」

然而，AMC 執行長 Adam Aron 宣布好消息，即 AMC 已與華納兄弟達成協議，華納兄弟工作室 2022 年所有影片將在電影院上映 45 天之後，才會進入串流媒體。讓電影院獲得獨家放映的權利，將有助 AMC 恢復獲利。

Aron 表示，「公司雖然仍面臨挑戰，但只要國內票房至少達到 52 億美元，最快第四季就可望公布獲利。」

除了華納兄弟，AMC 正與其他製片工作室洽談類似的協議。

B. Riley Securities 分析師 Eric Wold 調升對 AMC 今年營收的預期，自 24.2 億美元上調至 24.6 億美元，並將 2022 年的估值從約 46.8 億美元上調至 47.5 億美元。

Wold 給予 AMC 股票「中性」評級，認為 AMC 即使面臨與串流媒體同步放映的威脅，仍擁有強勁票房，這表明 2022 年電影院拿到獨家先行播放的權利後，票房可望更強勁反彈。

Wedbush 分析師 Alicia Reese 也上調她對 AMC 今年的營收預期，但維持股票「中性」評級。事實上，大多數華爾街分析師認為 AMC 估值過高，其目標價中值為每股 3.70 美元，約現行股價 1/10。

Refinitiv 的數據顯示，追蹤該股票的 9 位分析師中，有 5 位建議「續抱」，4 位建議「賣出」，另一位則評為「強力賣出」。