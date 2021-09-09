看好原物料 就該這樣買

儘管全球仍受到疫情所苦，部份開發中國家疫苗取得與施打慢於原先預期，但原物料價格仍居高不下，今年以來漲幅已經來到 25.7%。明年全球疫苗產能將增加至 222 億劑，加上美國的大規模財政刺激政策也可望於年底前通過，「鉅亨買基金」認為原物料價格的漲勢還沒結束，而看好原物料價格的人，可用定期定額方式買進巴西股票型基金。

1. 相較原物料類股，巴西股市上漲時波動更大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西與 MSCI 世界原物料類股指數，資料日期: 2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

原物料為巴西重要出口來源，因此，巴西股市與原物料類股走勢都與原物料價格息息相關。從上圖可看出，巴西股市近一年表現與原物料類股近一年表現高度相關（相關係數為 0.73），當原物料類股上漲時，巴西股市通常也有好表現。兩者除了走勢相近外，當兩者上漲時，巴西股市的漲幅通常更高（巴西與原物料類股正報酬時的標準差分別為 30% 與 15%）。因此，看好原物料價格時，波動度較高的巴西股市是更好選擇。

2. 巴西股市週期短，漲跌幅驚人

從 1990 年以來，巴西股市可以拆成 7 個上漲週期與 7 個下跌週期。上漲週期平均長度為 32 個月，平均累積漲幅為 383%；下跌週期平均持續 18 個月，平均累積下跌 55%。以歷史表現來看，巴西股市的特色就是平均上漲週期較短、下跌週期相對較長，不管是累積或是年化漲跌幅卻都很驚人。如何克服股價的大幅波動，是投資巴西股市的關鍵。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西指數，資料日期: 2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 用定期定額降低大跌機率，抱得住才是贏家

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西指數，資料期間: 1987-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

巴西股市短期漲跌幅驚人，就算買在低點，仍可能因為受不了短期震盪而賣出，並錯失之後的漲幅。因此，如巴西這種波動度超大的股市，如何降低波動度並耐心持有，是投資成果好壞的關鍵。從 1987 年以來，單筆投入與定期定額扣款巴西股市，3 年後下跌幅度超過 20% 的機率分別為 26% 與 18%，下跌幅度超過 30% 的機率則為 15% 與 9%。定期定額可降低大幅虧損的機率，且就算都是下跌 30% 的情況，也可繼續扣款來降低平均持有成本（過去最差的情況下，再扣 19 個月就可回到正報酬），心理壓力小於單筆申購。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

分批買進，降低股市波動

巴西股市本身波動度較高，且上漲與下跌的平均週期較短，定期定額扣款有助降低衝動賣出的機率。就算遇到下跌時也不要停扣，耐心等待巴西股市反彈，是投資巴西股市的關鍵策略。

鉅亨精選基金

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