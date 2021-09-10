【富蘭克林】從景氣及政策拐點，發掘三大投資契機

受到變種病毒威脅經濟復甦、通膨、中國政策監管趨嚴等衝擊，第三季金融市場波動加大，所幸聯準會主席鮑爾表示今年內可能縮減購債但不急於升息，加上美國國會通過 3.5 兆美元預算框架、參議院通過基礎建設法案，激勵美股及科技股頻創新高。累計第三季以來全球股市上漲 3.5%，主要類股當中，除了科技股續揚之外，公用事業、醫療及房地產類股漲幅超過 4%，同步扮演撐盤要角，惟中港股市走跌拖累新興股市收低 3.8%。美國十年期公債殖利率自 1.47%(6/30) 高點回落至 1.34%，支撐多數債市反彈，美元指數小漲 0.2%，帶動美國高收益債、新興市場美元債及富時波灣債漲幅均逾 1%。(彭博資訊，取 MSCI 股價指數及彭博巴克萊債券指數，美元計價，截 2020/9/8)。

富蘭克林看法：債券及平衡配置不可少，擇優布局股票卡位旺季行情

富蘭克林證券投顧表示，第四季金融市場面臨關鍵３轉，包括全球經濟面臨質與量的轉變、政府政策可能轉向、以及消息面牽動金融市場風水輪流轉，在景氣及政策換檔期間市場波動在所難免，其中須關注美中兩國政策動向、全球企業最低稅負制進展，以及德國及日本選後的政經情勢，而第 26 屆聯合國氣候變遷大會 (COP26) 將於十一月初登場，預期各國將加速推動碳中和政策、經濟及產業結構轉型。從歷史經驗來看，全球經濟成長放緩實為景氣從復甦初期進入擴張中期的必經過程，並不代表全球經濟將重陷衰退，而聯準會重申將持續關注經濟發展，採取漸進式有序退場的政策彈性，並透過前瞻指引持續與市場溝通，有望降低貨幣政策轉向對經濟及市場的影響。

富蘭克林證券投顧認為，聯準會主席鮑爾已勾勒出寬鬆政策退場的基本路徑，但變種病毒對經濟的影響將牽動聯準會的退場節奏，與其費心猜測聯準會何時開始退場，不如提前做好順應景氣及政策轉折下的投資配置，卡位下一波行情的趨勢主流。第四季建議投資人瞄準三大商機，包括較低波動的波灣債券型基金及美國平衡型基金，前者具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性，後者透過動態資產配置分散風險並網羅多元獲利機會，股票布局建議靠攏趨勢財及機會財，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲、中國或是美國中小型股票型基金，多路並進迎接旺季行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，隨著疫苗施打及更多經濟活動重返常軌，看好消費支出動能將支持美國經濟維持穩健增長，有利於股市及公司債表現。面臨市場變化迅速、政府寬鬆政策可能轉向及許多資產價格評價並不便宜的投資環境，我們將保持靈活彈性的資產配置策略，持續在不同資產類別及產業中發掘獲利機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家主權債的投資機會在於高油價環境、結構性改革趨勢、地緣政治風險改善等利基，在這些健康的基本面，搭配著投資人對波灣債市的需求提高，可望支撐波灣債券未來表現能繼續優於廣泛的新興市場債。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括 5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，現階段透過人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G 等股票來參與數位轉型趨勢下的成長機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅認為有三大理由支持生技股後市，第一，人口老化需求推動產業增長，第二，新藥研發給產業帶來成長動力，生物創新藥物、腫瘤標靶藥物的研發不斷取得突破性進展，讓無藥可醫的疾病看到治癒的希望，生物科技的發展為產業帶來增長機會，第三，評價低估具成長空間，隨著全球許多地區重新開放，生技產業也開始恢復相關的研發臨床試驗以及產品銷售，預期評價相對被低估的生技股將有成長空間。

富蘭克林公用事業基金經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 約翰．柯利指出，許多公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，除了公用事業產業之外，本基金也涵蓋運輸(付費道路 / 鐵路 / 機場)、通訊及再生能源等產業，其中像是鐵路產業的燃料效率遠優於貨車及飛機，預期將是 ESG 趨勢下運輸產業中的最終贏家之一。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果。現階段透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年７月底。

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