八方雲集掛牌首日 蜜月行情緩步加溫

連鎖餐飲集團八方雲集 (2753-TW) 於今 (9) 日以每股承銷價 155 元掛牌上市，早盤以 162.5 元開出，最高一度來到 172 元，漲幅逾 1 成，盤中在 166 元附近震盪，投資人抽中一張約現賺 1 萬元，在大盤偏弱整理之際，穩步展開蜜月行情。

八方雲集日前順利完成競價拍賣和公開申購作業，競拍超額認購達 3.9 倍，最低得標價格每股 162.1 元，最高得標價格 202 元，各得標單價格和數量加權平均價格為 165.53 元。

而公開申購張數為 1320 張，合格件數達 287119 件，申購倍數高達 217.5 倍，參與市場的資金超過 445 億元，中籤率僅 0.45%。

展望後市，八方雲集表示，未來將擴建廠房、生產線，增加產品品項以提升門店營收，既有品牌梁社漢排骨是近期展店主要動能，目前全台近 120 家，預計年底將達 150 家，力拚 5 年內達 500 家門店規模。

而主力品牌八方雲集全台已超過 1000 家，接下來將深入新市鎮展店，並對既有店改裝升級。

同時，八方預計規畫年底前開出新型態丹堤咖啡和全新蔬食品牌。

為因應台灣多品牌發展及海外市場的拓展，八方雲集近期擴大徵才，除餐飲從業人員，並祭出月薪 5 萬元起跳的營運幹部職缺。

八方雲集前 7 月合併營收 33.52 億元，年增 16.28%，惟上半年則受到原物料價格上揚影響，稅後純益 2.83 億元，年減 5.69%，每股純益 4.71 元。