群益權證小教室：認識權證五檔報價及未報價可能情況解析

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要教大家透過權民最大網來認識「權證報價」！

權證的五檔報價資訊，會揭示於權民最大網權證資料的「條件及概況」。

若以台積電群益 13 購 01 () 的 9/8（三）盤中資料為例，頁面可以看到「權證五檔」及「標的五檔」，分別呈現出這檔權證以及其連結標的－台積電 () 五檔的買價 / 賣價及掛單量。

其中，「權證五檔」資訊對於權證投資人較為重要，一般來說，權證發行券商有負責造市的義務，必須持續提供委買、委賣價格與張數報價，以維持權證的流通性，讓投資人可以成功買到或賣出權證。

觀察上圖的權證五檔報價，可看到該權證有積極的造市價格，最佳一檔委買、委賣價無價差，且買賣單量皆為 499。

但是在以下的情況下，權證還是可能會沒有報價：

1. 股市九點剛開盤 5 分鐘內，多數股票的價格還未明朗，因此一般會建議投資人在 09:05 後再查看權證造市價格。

2. 權證連結標的暫停交易、遭到處置限制、撮合時間拉長或是遇到股價漲跌停。以認購權證來說，股價漲停時券商無法買進股票避險，所以無法掛出委賣單，此時盤面上看到的委賣單量幾乎都是由其他投資人所掛，在當下追價買進權證可能會買到偏貴的價格。

3. 如果權證的剩餘天期極短，或權證經過註銷後 (查詢方式如下圖) 導致發行商的權證庫存不足，也可能只掛出委買單，而無委賣的價格及單量。

4. 如果權證的理論價值低於 0.01 元 (含)，表示這檔權證已經沒有履約價值，一般來說發行券商就不會再提供委買報價，理論價值也可以透過權證計算機來試算 (如下圖)。

如果對於「權證計算機」的使用還不太熟悉，可以複習一下之前這篇「隱含波動率」的文章內容唷！

延伸閱讀連結：https://news.cnyes.com/news/id/4716178?exp=a

希望今天的介紹有助於大家更了解權證報價資訊，看好心儀的權證就可以透過 權民最大網進行下單！