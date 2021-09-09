印度面臨第三波疫情 WHO首席科學家：準備已更充分 衝擊較前兩次小

世衛組織首席科學家 Soumya Swaminathan 博士表示，印度已做好更充分的準備，以阻止新一波疫情對該國造成嚴重破壞。

印度在 2 月至 5 月初遭受了毀滅性的第二波疫情，在此期間，每日新增確診人數和死亡率驚人竄升，醫療保健系統瀕臨崩潰。

但自那時起，迄今病例有所下降，目前每日平均 3 萬至 4 萬起病例，疫苗接種速度也已提升。

Swaminathan 週三受訪時表示，全球已經對新冠病毒有足夠的了解，知道其入侵人體的途徑以及哪些公共衛生工具可以與之抗衡。

「我認為，印度和其他國家現在整體裝備更好了，可以防止任何災難性的疫情浪潮發生。」

印度預計還會遭遇第三波疫情，但許多公衛專家共識認為，第三波的衝擊可能沒有前兩波那樣劇烈。

「我認為，衛生系統層面的準備工作已確實增加，尤其是氧氣和重症監護設施方面。」Swaminathan 說。

她補充，現在還需要增加的就是醫護衛生保健等人力，「僅僅擁有設備、材料和藥物是不夠的。我們還需要訓練有素的護理師、醫生、麻醉師、重症監護技術人員和其他人員。」

官方數據顯示，迄今為止，印度已接種了超過 7.15 億劑疫苗，約有 1.68 億人接種了第二劑 (接種第二劑被視為完全接種)。

媒體報導稱，印度官方目標是在 12 月之前為該國的全部成年人口（超過 9 億人）全面接種疫苗。但該目標受人檢視，因為報導稱德里高等法院上個月表示，不太可能實現該目標。

Swaminathan 指出，過去幾週，印度疫苗接種步伐加快，「以這種速度，應該有可能實現全體成年人接種的目標。」印度人口龐大，目前已有 7 億劑疫苗造冊，「雖然還有很長的路要走，但如果這種速度繼續下去，疫苗廠能持續供應，那麼... 我認為應該有可能實現這一目標。」

為了讓成年人全數完全接種，印度總共需要 18 萬劑以上的疫苗，印度官方 6 月設定其雄心勃勃的目標，即 12 月之前疫苗接種超過 20 億劑。

印度官方數據顯示，自 9 月 1 日以來，印度平均每天注射約 750 萬劑。8 月 31 日約注射了 1410 萬劑。