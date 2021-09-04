蘋果為何突然「各種」識時務？只是華爾街依舊不在乎

蘋果 (AAPL-US) 上個月宣布一項新技術計畫，宛如打開潘朵拉盒子，該技術可識別和回報 iPhone 上虐待兒童的照片集，但這看似不錯的技術卻遭各方非議：隱私倡導者、資安研究人員、政治家、客戶，甚至蘋果自家員工。

《華爾街日報》週五報導，蘋果擱置決定一事固然令人驚訝，卻又可以想見。

蘋果先前耗費數週公開捍衛其計畫的技術魅力，且數十年來，蘋果憑藉產品設計和技術創新，一力打造蘋果帝國，向來以我行我素、不顧批評的作風聞名，但如今蘋果似乎更認真地對待公眾反彈聲浪，一夕之間，蘋果試圖同時解決多個問題。

雖然蘋果沒有回應討論 iPhone 軟體的要求，但不難看出蘋果為何願意「懸崖勒馬」。

儘管美國大型科技公司和以往一樣強盛，但每家都發現自己遭到越來越多的審查。美拜登政府強調對「Big Tech (大型科技公司)」的控制，華盛頓特區也有越來越多相關立法，一些法條旨在拆分這些企業。

蘋果在海外也承受多年來的壓力，但直到週三情況終於改變。在日本公平交易委員會做出裁決後，蘋果表示正放寬全球規定，允許 Netflix (NFLX-US) 和 Spotify Technology (SPOT-US) 等公司可繞過程式內購買 (in-app) 的費用。

無論大小開發商，被稱為「蘋果稅」的 App Store 佣金一直是爭論焦點，騰訊支持的開發商 Epic Games 已因該費用向蘋果對簿公堂，而猶他州檢察總長則針對蘋果勁敵 Alphabet (GOOGL-US) 提起反壟斷訴訟。

然而，雖然監管環境對蘋果虎視眈眈，但投資者似乎不擔心蘋果的最新舉措，因為下一款 iPhone 將於 9 月第三週發布，這對華爾街來說更為重要，Wedbush 分析師 Daniel Ives 稱 App Store 問題是「可控的監管風險」。

iPhone 前景璀璨，Ives 指出，每 10 億人中，1/4 消費者超過 3 年半沒有升級手機，這意味著 iPhone 13 潛在需求龐大，Ives 形容那是「巨大的、被壓抑的需求」。

蘋果週五上漲 0.65 美元或 0.42%，收 154.30 美元。