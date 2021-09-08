機械業8月出口值創新高 後續觀察四大變數

機械公會今 (8) 日公布機械設備進出口統計速報，8 月機械出口值 29.67 億美元，年增 37.4%，改寫 5 月的新高紀錄。不過，機械公會指出，包括原物料上漲與關鍵組件交貨期長、變種病毒疫情、貨運價格持續飆漲，及新台幣升值等因素，持續影響機械產業出口。

國內 8 月機械出口持續大幅成長，出口值達 29.67 億美元，是自去年 9 月起連續 12 個月上漲，再創台灣機械出口歷史新高紀錄，顯示台灣機械產業出口持續暢旺。

機械公會指出，目前產業仍面臨原物料上漲與關鍵組件交貨期長等問題，包括鋼鐵、銅、鋁等原物料持續上漲，機械產業鋼鐵用量大，平均漲幅較漲價前約增加 40%，但觀察國際趨勢，未來鋼價波動仍具風險。

另一方面，關鍵零部件如控制器、滑軌、螺桿等，交貨期也明顯拉長，影響機械設備備貨與出貨安排。

機械公會表示，受 Delta 病毒疫情影響，全國雖維持 2 級警戒，但邊境嚴管也限制了國際商務活動，加上國際疫情持續嚴重，也為全球景氣帶來不確定因素。

且因變種病毒影響，部分重要港口實施封港，更加重貨運成本負擔，貨運價格相較以前漲幅已高達 8 至 10 倍以上，壓縮國內設備業者獲利空間，也讓業者須在提高售價與訂單接單間小心兼顧。

機械公會也強調，雖然 8 月機械出口值創新高，不過，由於國內電子產業出口暢旺，新台幣匯率持續走高，相較競爭對手國日本、韓國與中國等，新台幣為升值最大的幣別。

機械公會指出，台廠與日、韓等國在出口競爭上，已產生約 10% 的不利競爭條件，對機械業出口競爭與長期發展已造成負面影響，籲政府對穩定匯率並維持與競爭對手國間的出口競爭力，應有積極作為。

