終端需求回溫 全年機械業出口可望終結連兩年負成長

經濟部統計處今 (6) 日發布產業經濟簡訊，機械業受惠終端需求回溫，加上自動化趨勢，激勵業者加大投資計畫，累計前 7 個月電子半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等出口金額達 156 億美元，年增 26.9%，統計處預期，隨各國疫苗施打率提升，疫情趨緩，全年機械出口將可望終結連兩年負成長。

統計處指出，生產半導體、面板等機械不受疫情干擾，加上 5G、高效能運算等新興科技持續擴展，去年全年半導體、面板等機械已連續 8 年正成長，今年可望續保持成長，而受疫情衝擊的工具機、塑橡膠加工機、紡織用機械，今年也逐步擺脫疫情陰霾，前 7 個月出口年增率皆有雙位數正成長。

統計處進一步表示，機械業 2018 年受惠全球景氣穩健擴張，出口額達 256 億美元，年增 7.3%，創下歷史新高，但受美中貿易戰、新冠疫情 (COVID-19) 衝擊，2019、2020 年出口額降為 235 億美元、219 億美元，連續兩年衰退，但隨著疫情趨緩，動能回溫，今年機械出口額將可望終結連兩年負成長。

從各地區來看，統計處表示，我國機械出口市場以中國及香港居首、美國居次，但今年以來受惠各國逐步解封，除中國、美國地區外，包含東協、歐洲、日本等主要地區出口也均呈現雙位數年增幅。