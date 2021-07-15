鋼價失控混亂 機械公會提三大訴求

機械公會與鋼鐵公會、中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日進行鋼材產銷交流會議，對於近來鋼價失控混亂，機械公會提出三大訴求，包括建立鋼材供需媒合平台、中盤商實配實銷制度，中鋼與鋼鐵公會也給予正面回應，但對於提供鋼材額度由機械公會統一採購，則有執行上的困難。

機械公會秘書長許文通指出，據鋼鐵公會官網公布統計資料，截至今年 4 月，鋼板及鋼捲庫存量共約 130 萬噸，依鋼鐵公會國內鋼材銷售流向資料也顯示，機械業者僅使用不到 1% 鋼料，顯示機械業者面臨缺料問題必有其他原因。

機械公會進一步對機械業者供貨來源進行調查，許文通表示，調查分析結果顯示，超過９成機械業者皆向中盤商採購鋼材，同一型號自不同供應商所購買的價格差異甚大，顯示在市價不透明與預期心理下，造成囤積與惜售鋼材，使市場充滿缺料漲價氛圍，造成鋼價失控混亂。

因此，機械公會於會中提出以下三點，請中鋼及鋼鐵公會協助，第一，請中鋼及鋼鐵公會協助機械公會建立鋼材供需媒合平台，協助產業取得多重管道供貨來源，解決缺料問題，以因應生產所需。

第二，請中鋼提供鋼材額度給機械公會，由機械公會統一向中鋼進行採購；第三，請中鋼建立中盤商實配實銷制度，以避免惡意囤積。

對於鋼材供需媒合平台，中鋼及鋼鐵公會也正面回應，後續將提供對應窗口，三方對鋼材供需進行滾動式更新；對於實配實銷制度，中鋼表示，已定期向中盤商進行庫存調查，但因鋼材種類品項過多，提供鋼材額度給機械公會統一採購，有執行上困難，要再進一步討論。