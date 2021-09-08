宏碁8月營收回升至271億元 看下半年需求仍大於供給

宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收，在整體筆電需求維持高檔，加上供應鏈較 7 月改善，單月營收回升至 271.04 億元，月增 3.84%、年減 0.6%，約持平去年，累計前 8 月營收 2045.39 億元，年增 24%，展望下半年，宏碁表示，整體需求仍大於供給。

宏碁表示，8 月各主要產品線續維持雙位數成長，其中，Chromebook、商用筆電營收年增 63.4%、51.9%，電競產品、顯示器營收則分別年增 35.1%、18.1%，此外，旗下多重事業引擎策略也持續發酵，包含專注工作站、伺服器的安圖斯科技 8 月營收年增幅達 47.2%，最為亮眼。

展望未來，宏碁指出，下半年將持續爭取多國教育標案，也看好新加坡、印尼等地釋出大型標案，認為 Chromebook 仍有強勁需求支撐，成長性將續優於整體產業平均，下半年筆電需求仍大於供給，訂單能見度已達年底無虞。

另一方面，根據市調機構 NPD 最新資料顯示，宏碁在加拿大 Windows 個人電腦市場市占穩健成長，今年 7 月也以整體約 29% 市占率奪下冠軍，展望下半年，看好微軟 (MSFT-US) 即將推出的新作業系統 Windows 11，再帶動營運成長。

宏碁表示，旗下 Windows 個人電腦從今年 3 月起銷售穩健成長，6 月首度站上市占冠軍，7 月在筆電、桌機也拿下 30%、28% 市占，穩居當地領導品牌。