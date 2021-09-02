宏碁重返智慧電視市場首攻印度 最快9月推產品

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 傳出將進軍印度智慧電視市場，據印度媒體報導，宏碁與總部設在班加羅爾的 Indkal Technologies 達成協議，將由後者負責宏碁在印度的智慧電視生產製造及銷售，最快 9 月產品就會在當地各電商平台上架，也宣示宏碁將重返智慧電視市場。

綜合印度媒體報導，宏碁計畫在印度推出 32 吋到 70 吋的智慧電視，並授權由 Indkal Technologies 進行開發製造，產品除計畫透過線下通路銷售外，也將上架亞馬遜 (AMZA-US)、Flipkart 等電商平台，預計 9 月亮相。

宏碁並非首次跨入電視領域，早在 2007 年就曾布局過數位電視市場，但成效並不理想，後續則專注在筆電、顯示器領域，這次再透過授權品牌重回電視市場，市場關注後續效應。

印度是全球僅次中國第二大人口國，內需市場龐大，加上近年美中貿易角力，迫使廠商重新評估全球布局腳步，印度政府近期也抓緊機會，宣示「印度製造」計畫，提出多項獎勵優惠措施，吸引外商擴大投資、落腳印度。

面對印度政府強推「印度製造」政策，宏碁去年就曾表示，正與供應商討論印度生產筆電或其他產品可能，或是直接找印度當地電子製造服務廠 (EMS) 等。

營運方面，宏碁指出，下半年將持續爭取多國教育標案，也看好新加坡、印尼等地釋出大型標案，認為 Chromebook 仍有強勁需求支撐，成長性將續優於整體產業平均，下半年筆電需求仍大於供給，訂單能見度已達年底無虞。