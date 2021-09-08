安力8月營收1.88億元月增近5% 筆電出貨持續挹注營運

沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 進入市場需求旺季，營收持續回升，今 (8) 日公布 8 月營收為 1.88 億元，創 7 個月新高，月增 4.78%，年減 4.71%，前 8 月營收 14.1 億元，年增 16.22%，下半年筆電出貨可望持續明顯挹注營運。

就營收成長來看，安力主管表示，去年全年伺服器應用產品僅出貨 3800 萬元，受惠雲端服務需求大增，今年前 8 月伺服器應用產品出貨營收高達 5100 萬元，占整體營收比重提升至 3.6%，可望成為今年營收成長增幅較大的來源。

安力認為，2022 年北美各大資料中心如臉書 Facebook、亞馬遜 Amazon、谷歌 Google、微軟 Microsoft 持續建置，在缺料情形逐漸緩解後，持續帶動安力業績成長。

消費性電子零組件方面，安力表示，遊戲機散熱零件前 8 月出貨金額 1.42 億元，占營收提升至 10%，較去年同期成長 1.76 倍；其他消費性電子產品如充電座等產品應用較去年同期成長 52%。

安力指出，今年 8 月美系筆電拉貨較去年同期或是較上月，都明顯提升。同時，美系筆電大廠第四季還有兩新款 Pro 系列登場，可望為安力營運動能帶來明顯挹注。