疾管署AI疫情監控平台 宏碁集團助攻

宏碁集團 (2353-TW) 旗下宏碁智醫今 (31) 日宣布，與衛福部疾管署合作研發「國際疫情資訊站」，雙方將共同建置人工智慧輿情監控系統，協助防疫人員即時監測全球疫情發展、掌握世界各國傳染病事件，並以此作為防疫決策調整、防治措施參考。

宏碁智醫總經理許銀雄表示，宏碁智醫透過科技智慧解決醫療、生活痛點，這次與疾管署共同合作研發的國際疫情資訊站，就是透過 AI 人工智慧技術，提供更有效率、準確解決方案，運用科技協助台灣防疫。

衛福部疾管署副署長莊人祥指出，疾管署長期監測全球疫情，以利防疫工作進行，透過與宏碁智醫合作研發的自動監測系統，可望運用台灣科技業資通技術，讓防疫訊息掌握更具即時、完整、精確性。

宏碁表示，國際疫情資訊站導入 AI 人工智慧、自動化流程，可快速過濾、篩選出需要關注的新聞，並提供輿情監控、輿情警示功能，近期已正式上線，系統將每日自動化蒐集全球各地媒體報導，並進行過濾、篩選、分類與排序等，同時針對異常增長趨勢，自動發出警示。

除協助建置防疫平台外，宏碁智醫眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 繼取得台灣衛服部食藥署 (TFDA) 醫材許可證後，今年也陸續進軍泰國、印尼等東南亞市場。