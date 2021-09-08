封測族群進入旺季 領先大盤上漲

上週本專欄提到「依照過去幾年指數大跌的經驗來看，指數反彈常常不打雙腳，經常直上月線，站穩後挑戰季線」，結果指數果然站穩月線便挑戰季線，結果祭獻還沒站穩，因 MSCI 季度調整，外資買回台積電，週二台積電一口氣拉到 614 元，指數再度往上攻堅，台積電也「剛好」回補 7/15 法說會的跳空缺口，7 月台股高點 18034 點，台積電沒有參與到，這次 8 月台股修正到站回季線，台積電扮演重要的護國神山，半導體族群也一檔一檔接棒而上，聯電 8 月初創高 63.9 元，週二收在 63.1 元，又快創高了，世界先進高點 156 元，現在 148 元，表現也不弱。我說過半導體中封測股是最有機會的，上回推薦的封測龍頭日月光高點 133.5 元，如今 128.5 元，另外一檔欣銓小而美，已經領先創高了，8 月初高點 65.2 元，現在已經 71.9 元了。本周持續看好封測領先台股創高，再推薦兩檔低估的封測股給各位投資朋友。

菱生虧轉盈 有爆發力

半導體封裝廠菱生 (2369-TW) 去年虧 0.44 元，今年上半年轉虧為盈，累計賺 0.8 元，其中菱生因今年受惠打線封裝供不應求，加上漲價效應，第二季獲利季增 75% 單季賺 0.51 元，創下 11 年來新高，菱生字第一季起轉盈，第二季獲利再躍進，展望下半年，菱生已接獲多家客戶長約訂單，產線全線滿載，且為因應客戶明年需求，將啟動新一輪擴產，預計第四季開出，今年整體資本支出將達 13 億元，較去年跳增 2 倍。下半年進入旺季的菱生，營運將會更好，公司 7 月營收 6.99 億元，月增 1.67%、年增 56.81%，連續五個月創新高，累計前 7 個月營收達 44.04 億元，年增 46.05%，表現相當強勁。

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