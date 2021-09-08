享受浸泡式自在閱讀，澡堂內的圖書館

不只是圖書館

彷彿走進了日式澡堂一般，入內請先脫鞋，先在門口買票進場，就能享受私密的泡澡時光。來到了不只是圖書館，比照進澡堂的儀式流程，但泡的不是「澡」，而是「書」；由專業設計團隊操刀，將古蹟澡堂變身閱讀、策展、秘境花園等藝文場域，成為進駐於松山文創園區的實驗性閱讀場域，邀請人們創造五感閱讀體驗，浸泡一場暢快書澡！

text & photo Traveler Luxe 旅人誌

要說「不只是圖書館（Not Just Library）」是一個有書的澡堂，或者是有澡堂的圖書館都沒錯。歷時 4 個月的搬遷與修繕，全新空間進駐台北松山文創園區的松菸北側澡堂，由獲得國內外許多獎項的柏成設計、太研設計聯手操刀，延續「不只是」的跨界場域，讓圖書館在時空上結合老菸廠神秘澡堂的意念衝擊，讓人們以最自在的姿態閱讀，這是許多閱讀者所嚮往的定心狀態，找個舒服的姿勢與作者交流，書裡呈現作者意識，閱讀者呈現自我，是書與人、空間互動最佳寫照。

延續「不只是」的嶄新跨領域概念，讓空間不只局限在閱讀書籍，更結合了設計相關的展覽、講座、實驗功能，以「泡書」為號召，邀請讀者沉浸閱讀、發散思考，容納各種多元的可能。人

由柏成設計團隊與景觀設計師吳書原共同改造的空間，以融合書籍、氣味、植物與陽光等概念，構築出充滿書籍的澡堂，並在戶外設置花園，定位成沈澱心靈的文化場所。

宛如澡堂的實驗性閱讀場域

空間一共分為三大區：BOOK BATH 泡書區、BATHHOUSE 澡堂區、BREATH 戶外花園。有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡的儀式感，泡完澡後再到戶外花園喝上一罐冰涼牛奶，拾獲通體舒暢的快感。

「BOOK BATH 泡書區」汲取澡堂的意象，向室內空間延伸開展，跳脫澡池既定跨入式座位，打造出以書本環繞的下沉式閱讀區域，令人宛如浸泡在書池中的感受，吸收源源不絕的知識。拋開以往圖書館以大張桌面擺設的嚴肅氣氛，此區域採用書籍堆砌排列成的階梯式座位，更可以輕鬆閱讀與交流，搭配作為書籍擺放的中島、展覽呈現的延展式平台，方便舉辦各式講座活動，匯集創意無限的靈感和對話於書池中。

「BATHHOUSE 澡堂區」則是全新空間的亮點，保留日據時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡，採用弧形老式窗戶，讓戶外的陽光照耀於室內，與綠意盎然植物相互輝映。設置於中央的半圓形澡池，未來將規劃給策展使用，使空間結合書籍、設計、體驗的多元可能，集結多元並蓄的創作能量。設置於外面的「BREATH 戶外花園」，則是由觀設計師吳書原一手規劃，讓人們一邊閱讀的同時，也能呼吸新鮮空氣，打破圖書館局限於室內的刻板印象。

瀏覽不只是圖書館的整體空間時，不難發現採用了大量明亮採光和古老窗框，協調地在澡堂圖書館環繞著，看看書看看窗外，搭配戶外小花園，堪稱復古與前衛的閱讀體驗融合。除此之外，空間設計與陳列也有許多令人玩味的小細節，如果不是第一次去，根本無法好好專心看書，在許多角落有著更多的驚奇與創意巧思吸引著人，可以看出這個空間與人文的呼應滿載，當然滿滿的國內外讀物、期刊雜誌，更是滿滿的後設訊息語言。

不只是圖書館（Not Just Library）

add 台北市信義區光復南路 133 號

time 10:00-17:30，每週一及國定假日公休。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》9 月號

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