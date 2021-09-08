5個美感牆面創意靈感 瞬間改變居家空間氛圍

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 堯承希設計、晨陽共好機構、祥祥設計、水設設計、寬林設計

5 個美感牆面創意靈感 瞬間改變居家空間氛圍

看膩了一成不變的白色牆面嗎？幾個簡單又方便改造的創意巧思，不需花費太多改裝時間或費用，就能讓牆面風景煥然一新，也為空間帶來更多變化。

異材質搭配區隔更具變化性

進門設置鞋櫃及半穿透鐵件門片，避免一眼望穿，同時增添光線穿透性，並帶出工業風風格。室內建材以木纖板區隔主臥與客廳，搭配兩種風格強烈的壁紙壁布，例如文化磚牆與熱帶植物，營造原始粗獷張力；衣櫥門片以穀倉門型式打造工業風主軸，漆上湛藍色彩，鋪陳出活潑又有溫度的創新 LOFT 風格單身宅。

圖片提供：堯承希設計

幾何色塊組合搭配更生動

摩登時尚的現代風格，燈光流動的映襯下，律動的色彩，柔和的光線，讓情調自然流敞於空間之中。在一處重點牆面融入活潑的混搭配色，幾何圖案簡單的切割與呼應融合，清新簡約的線條筆觸同時帶出輕盈不厚重的視覺感受，在柔和的燈光下與自我對話，寫下家的篇章。

圖片提供：晨陽共好機構

圖案拼貼創造童趣意味

內嵌的色塊展示空間為原本略顯沉重的牆面板材注入了一絲生動的氣息，並且增添了展示陳列的使用機能。最特別的是在廚房空間，原本單調的系統櫃門板運用拼貼組合的方式建構出一間磨菇屋的圖案，彷彿童話故事中的場景再現，是不論任何人看到都會發出會心一笑的巧妙設計。

圖片提供：祥祥設計

趣味十足的洞洞板裝飾

以美式風格為空間定調，運用色系的調和、材質的搭襯，構築溫和愜意的居家佈置。甫入室內趣味性十足的洞洞板不僅為玄關增添活潑調性，亦將配電箱隱藏其中，地坪上的幾何花磚以海洋的遼闊、浪花的波動為意象，植入生動的空間表情。揚棄過多的色彩變化，公領域以灰藍色為壁面襯底，淨白收納櫃上攀附著簡練線條，亦是增加牆面變化的一個設計巧思。

圖片提供：水設設計

彩繪花牆活潑牆面表情

12 坪一房一廳一衛的格局，整體室內設計以鄉村風格定調，並以清爽明亮的亮白色系鋪陳。為了讓空間表情更具變化性，設計師以一幅牆面的花樹彩繪成為吸睛亮點，臥室床頭牆面也以花朵圖案相互呼應，加上入口處的花磚以及隱藏式玄關鏡對照床頭牆面的巧妙圖案映射，精巧卻不過度的花卉裝飾，完滿填補了鄉村風格的活潑與溫馨。

圖片提供：寬林設計

來源：《DECO TV》9 月

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