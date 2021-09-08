〈能源盤後〉美元走強、需求擔憂 原油收低 Brent延續 疲弱基調

週二 (7 日) 交易，原油期貨價格收低，在沙烏地阿拉伯大幅調降亞洲原油價格後，Brent 原油延續前一交易日的疲弱基調。

由於美元走強，抹去了原油早盤因中國貿易數據意外強勁所帶來的漲勢，原油轉疲的基調隨之而來。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，這降價舉措有點令人費解，因為中國 8 月的貿易數據強勁，且在艾達颶風過後，美國許多生產工作仍處於暫停狀態，「這應該相當看漲。」

「有人擔心 Delta 變種病毒會造成更多經濟中斷，但這看起來不會發生。」他認為，今日原油走低可能是因為沙烏地阿拉伯調降亞洲原油價格的消息，引起市場獲利了結。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.4%，收每桶 68.35 美元，創 8 月 26 日以來最近月原油期貨最低收盤價。

美國市場週一因勞動節假期休市。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 53 美分或 0.7%，收每桶 71.69 美元。

週一 Brent 原油期貨價格下跌，係因沙烏地阿拉伯國有石油公司沙特阿美調降了運至亞洲所有等級的原油 10 月官方售價 (OSP)，但同時維持美國和歐洲的價格不變。

根據一份公司文件，運至亞洲的阿拉伯輕質原油價格自 9 月每桶 3 美元的水準降價至 1.7 美元，這是亞洲地區 4 個月以來首次降價。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，數據顯示，中國 8 月進口 4450 萬噸原油，激勵了週二早盤原油價格。這相當於進口 1050 萬桶 / 日，較 7 月增加了 8%，且是 5 個月來首次突破 1000 萬桶 / 日關卡，這係因中國設定了更大量的進口配額。

他指出，8 月進口量仍較去年同期下降 6%，且今年 1-8 月的原油進口量仍較 2020 年同期減少 5.7%。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjørnar Tonhaugen 報告指出，「市場的問題是，中國這樣的原油進口趨勢在未來幾個月中是否會持續上升。市場想解決的這個問題很複雜，因為這同時也取決於中國政府的配額和策略儲備的使用政策。

「就目前而言，亞洲市場處於『半看漲模式』，此期間市場等著與美國生產和煉油廠活動在颶風艾達後復甦相關的新線索。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週二估計，颶風艾達襲擊後一週，墨西哥灣 79.3% 的石油生產仍處於關閉狀態，同時 77.9% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。

據新聞報導，墨西哥灣沿岸地區的煉油廠已開始重啟，但仍有幾家處於關閉狀態。

路透社週二援引最新數據和歷史記錄報導，颶風艾達對美國離岸能源生產造成嚴重損害，為自 2005 年接連發生風暴導致數月減產以來，損失最慘重的事件之一。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1% ，收近每加侖 2.13 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 1.8%，收每加侖 2.12 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格大跌 3.1%，收每百萬 Btu 4.568 美元。

因應本週一假日，EIA 將較往常推遲一日至週四發布上週美國原油供應報告。

IHS Markit 分析師預計，上週 (9/3 止) 國內原油庫存下降 350 萬桶、汽油庫存下降 330 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 280 萬桶。