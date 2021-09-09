〈能源盤後〉美生產復甦緩慢 供應緊繃 天然氣收登 2014 年以來最高價

週三 (8 日) 交易，天然氣期貨價格登 2014 年以來最高收盤價，原油期貨價格同揚，係因在颶風艾達之後，墨西哥灣能源產出的恢復速度緩慢而獲得支撐力。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示。「很明顯，這場風暴是有史以來對海上石油和天然氣生產以及路易斯安那州進出口碼頭和煉油廠最具破壞性的風暴之一。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，在 8 月 29 日颶風艾達登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸以來，目前墨西哥灣近 77% 的石油生產仍處於關閉狀態，同時 77% 以上的天然氣生產仍處於關閉狀態。

BSEE 表示，73 個生產平台上的工作人員仍處於撤離狀態，這些平台在墨西哥海灣人力操作的生產平台上占比 13%。

Fraser 預期，貿易團體 API 和美國能源資訊署 (EIA) 都將持續公布上週原油和石油產品的庫存消耗強勁數據。

由於週一是勞動節假期，EIA 將較往常推遲一日至週四發布每週石油供應數據；API 將於週三晚間發布。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 95 美分或 1.4%，收每桶 69.30 美元，為 3 個交易日來首次收高。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.3%，收每桶 72.60 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 35 美分或 7.6%，收每百萬 Btu 4.914 美元，根據道瓊市場數據，此為 2014 年 2 月以來最近月期貨的最高收盤價。

颶風艾達對美國海上能源生產造成的損害，是 2005 年連日風暴導致接連數月產量減少以來，最嚴重的事件之一。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「艾達颶風迄今已導致產量減少 1920 萬桶，且生產工作還需要一段時間才能恢復，所以產量減少的程度只會再提高。但煉油廠的運作似乎加速復甦，目前僅餘 5 家煉油廠仍處於關閉。」

「目前這些臨時停產累積達 100 萬桶 / 日產能，已較先前超過 200 萬桶 / 日的峰值下降。然而，那些已經重啟的煉油廠目前不太可能滿載運作。」

根據標普全球普氏能源資訊的調查，分析師平均預期上週 (9/3 止) 美國原油庫存下降 740 萬桶、汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 200 萬桶。同時，煉油廠運行率預計將下降 5.7 個百分點至 85.6%。

EIA 在週三發布的月度報告中調降了今年全球石油需求成長預期，以及對美國產量和 WTI 原油價格的預期

另外，在其月度報告中，EIA 將今年天然氣現貨價格預測上調 6% 至每百萬 Btu 3.63 美元，明年的價格調升 12.7% 至每百萬 Btu 3.47 美元。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1% ，收近每加侖 2.13 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.14 美元。

施耐德電氣全球大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，美國上週天然氣庫存可能增加約 390 億立方英呎，倘若 EIA 報告證實該數據，則這將較同一週的 5 年平均增幅少了 260 億立方英呎，「這將使整體儲備缺口進一步擴大。」

「有鑑於生產持續中斷，加上氣溫回升，本月剩餘時間能挹注的程度可能也很微弱。」她說。