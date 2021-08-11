美國參議院通過3.5兆美元預算草案藍圖

週二 (10 日) 通過逾 1 兆美元兩黨基建案後，美國參議院週三 (11 日) 再以 1 票之差，通過 3.5 兆美元的預算框架。

歷經 14 小時的馬拉松會議後，美國參院以 50 票同意、49 票反對，通過 3.5 兆美元的預算支出藍圖，該法案將為氣候政策、有薪假、兒童照護、教育和醫療保健等社會福利方面提供支出，作為 1 兆美元基建法案的補強措施。

通過預算決議代表民主黨成功邁向使用「預算協調程序」(budget reconciliation process) 的第一步，即民主黨可在沒有共和黨人支持下，以簡單多數決方式通過立法。

參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 會後表示：「參院民主黨剛剛朝著重振 21 世紀中產階級邁出一大步，我們在做的這些事並不容易，民主黨人努力好幾個月才達到這一步，接下來還有許多工作，但我保證這一切都是值得的。」少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 則認為，預算草案中充滿輕率的課稅和支出措施。

考慮到參院在通過預算決議後，將休會至 9 月中旬，且眾議院也將進入休會期，9 月 20 日才會重返會議，因此無論是 1 兆美元或 3.5 兆美元預算決議，可能無法在未來數週甚至數月達陣。