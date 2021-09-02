反對基本工資調漲 商總籲紓困產業應由政府買單

全國商總理事長許舒博今 (2) 日表示，台灣疫情雖回到二級，但沒有真正解封，過多防疫規定讓服務業無法正常做生意，民眾外出消費信心低落，反對政府調漲基本工資，若一定要調漲，盼紓困行業調漲資金由政府買單，等商機恢復時再由企業自行負擔。

許舒博說，根據商總 8 月最新營運調查結果，三級警戒降為二級後，雖部分行業陸續解封，但因解封步調、限制標準不一、業者配合防疫規定反造成營運成本增加，加上確診案例時有所聞，嚴重打擊消費者信心，多數民眾出門消費、活動意願仍舊低落，業績並無起色，服務業苦不堪言。

對於近期各界關注的基本工資，許舒博說，為員工加薪，雇主責無旁貸，但必須是在企業有獲利的前提下，服務業仍受疫情重創，接受紓困，如何為員工加薪。

許舒博表示，商總旗下會員企業一致反對基本工資調漲，包含餐飲、旅宿、零售批發、電影戲劇等產業均表示，服務業受疫情重創 3 個月至今，公司營運資金及員工薪資，尚需政府持續紓困及貸款來支付因應，若政府強硬調漲基本工資，將適得其反，讓原本還想繼續營運的公司加速資遣員工或結束營業，最終導致大量企業倒閉、員工失業潮出現。

許舒博說，全世界沒有一個地方像台灣制訂如此高的防疫規格，為了每天幾例確診，就讓經濟停滯不前，企業無所適從。目前台灣疫情明顯趨緩，截至 8 月 30 日，最新解隔離人數達 13692 人，佔確診人數 92.6%，僅剩 1100 人還在隔離中，在醫療量能足夠情形下，應盡快解封。

許舒博也說，尤其振興券將在 10 月上路，各部會也加碼推出振興方案，若仍降級不解封，即便有再多振興券都無法活絡內需，振興經濟，也呼籲政府，在疫情未解除前，對於持續受創的產業、紓困孤兒、以及配合政府防疫營收歸零的慘業，都應該持續紓困。

