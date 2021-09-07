iPhone新機鏡頭拉貨 玉晶光8月營收20.41億元創新高

蘋果 iPhone 新機拉貨動能發威，光學鏡頭廠玉晶光（3406-TW）今 (7) 日公布 8 月營收以 20.41 億元改寫歷史新高，較 7 月大增 23.82%，月增率遠大於大立光 (3008-TW) 的 5.49%，法人看好，隨著蘋果新機拉貨動能延續，玉晶光第三季營收有機會改寫新高。

玉晶光 8 月營收 20.41 億元，月增 23.82%，年增 14.81%，前 8 月營收 87.91 億元，年減 3.49%。玉晶光目前產能滿載，8 月受惠客戶新機種開始量產，帶動營收向上，9 月是否持續往上，仍要看生產線良率好壞而定。

大立光 8 月營收小幅回升到 40.12 億元，月增 5.49%，爲 7 個月來新高，年減 20.29%，前 8 月營收 297.45 億元，年減 16.28%，大立光預估，9 月營收將持續回升。

外資看好，玉晶光今年在蘋果旗艦機種手機鏡頭市占率提高，且高階鏡頭比重增加，明年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求同步增加，看好將成玉晶光未來營運成長動能。

外資估，玉晶光 2021 年及 2022 年每股純益為 22.42 元、32.34 元，而 2023 年每股純益更可達 39.26 元。