美系外資重申玉晶光買進評等 目標價調高到680元

美系外資最新出具報告，看好玉晶光 (3406-TW) 將受惠新 iPhone 系列產品上市、主鏡頭訂單市占提升與遠距商機等因素，估第三季營收將季增 108%，營運動能可望更勝大立光 (3008)，重申「買進」評等，目標價由 507 元調高至 680 元。

外資還看好玉晶光虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 鏡頭將有機會在 2022 年打入 Sony、Apple 等客戶。

美系外資最新報告指出，玉晶光受惠新款 iPhone、Oculus VR 頭盔訂單挹注，調高第二季營收預估，不過毛利率可能降至 35.5%，主要來自新台幣升值、iPhone 鏡頭降價的影響。

對於 2021 年下半年，美系外資預估，玉晶光受惠新 iPhone、遠距商機和主鏡頭帶動，獲訂單市占提升，推升第三季營收季增 108%、毛利率提高至 42-43% 的水準。

美系外資認為，玉晶光持續切進市場 VR、AR 頭盔鏡頭，包括影像穿透式鏡片、鏡頭鏡片、飛時測距鏡片。除目前臉書的 Oculus 外，未來可望打入 Sony、Apple 供應鏈。

美系外資也看好玉晶光營運成長動能，預估 2021-2023 年每股純益將分別可達到 22.49 元、38.65 元、41.37 元。