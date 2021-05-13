蘋果光學元件雙雄Q1獲利都衰退 玉晶光年減45% EPS 2.5元

手機零組件缺料問題，造成光學元件廠業績下滑，蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (13) 日公布財報，2021 年第一季稅後純益達 2.8 億元，季減 72%，年減 45.31%，每股純益為 2.5 元。

大立光首季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元，兩大廠純益都是季減與年減。

玉晶光 2021 年第一季營收僅 25.64 億元，創近 7 季以來新低，毛利率 35.69%，季減 9.29 個百分點，年減 7.94 個百分點，稅後純益 2.8 億元，季減 72%，年減 45.31%，每股純益為 2.5 元。

玉晶光主管表示，目前是市場需求淡季，加上手機缺料影響客戶拉貨，但玉晶光產品生產良率已獲控制，能隨市場需求放大，有助獲利成長，同時，目前玉晶光目標是提高在主要客戶的市占率，及擴大主要客戶鏡頭採購量。

玉晶光 4 月營收也不振，僅及 6.74 億元，月減 17.28%，年減 28.31%；累計前 4 月營收 32.35 億元，年減 10.95%。

大立光 4 月營收達 33.99 億元，月減 15.26%，年減 27%，累計前 4 月營收 152.19 億元，年減 14.84%，5 月營收可能還要下滑。