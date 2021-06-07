玉晶光前5月營收39億元 年減14% 下半年將回溫

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收達 7.32 億元，月增 8.59%，年減 28.63%；累計前 5 月營收 39.67 億元，年減 14.84%，玉晶光認為，下半年是主要美系客戶需求旺季，營收將逐漸回溫。

玉晶光第一季稅後純益 2.8 億元，季減 72%，年減 45.31%，每股純益 2.5 元，依目前接單來看，玉晶光第二季營收可能較第一季衰退。

玉晶光主管表示，第二季是市場需求淡季，加上手機客戶缺料影響客戶拉貨，但玉晶光產品生產良率已獲控制，能隨市場需求放大，有助獲利成長，目前玉晶光目標是提高在主要客戶的市占率，及擴大主要客戶鏡頭採購量。

同為蘋果光學元件供應商的的大立光 (3008-TW)，5 月營收為 33.59 億元，月減 1.17%，年減 12.95%，前 5 月營收 185.72 億元，年減 14.53%，大立光 6 月接單僅維持 5 月水準，第二季營收明顯遜於第一季，但仍可維持 100 億元以上。

依照大立光第二季 100 億元推估，將為 8 季以來新低，也是罕見第二季低於第一季的表現，且將較去年同期的 126.5 億元下滑近 2 成。