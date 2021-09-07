大馬財經官員：10月底左右將新冠肺炎視為地方病管理

馬來西亞國際貿易和工業部長 Mohamed Azmin Ali 周二 (7 日) 表示，馬來西亞將在 10 月底左右，開始將 Covid-19 視為一種地方性流行病管理。

除馬來西亞外，東南亞的印尼、新加坡均有意朝此方向推進。其他的地方病包括流感、登革熱和瘧疾等。

匯豐銀行東協首席經濟學家 Joseph Incalcaterra 表示，東南亞在全球製造業供應鏈中發揮著重要作用，尤其是在半導體和關鍵服裝領域。

但包括馬來西亞、印尼、泰國、越南和菲律賓在內的東南亞國家，都遭遇 Delta 變種病毒引發的病例激增，而重啟經濟封鎖，並造成供應鏈中斷。

馬來西亞一直在努力遏制每日 Covid-19 案件的激增，這導致政府實施了多輪封鎖。馬來西亞央行上個月已將 2021 年 GDP 預測，由先前的 6%-7.5%，下調至 3%-4%。

Azmin 指出，馬來西亞經濟一直保持彈性，復甦是由更好的外部需求和正在進行的基礎設施項目推動的。而疫苗的可負擔性和可取得，是確保經濟持續復甦的關鍵因素。

Azmin 表示，預計到 10 月底，馬來西亞 75% 以上的成年人口將完全接種疫苗。根據官方數據，目前 88% 的成年人，或大約 63% 的總人口，已經至少接種了一劑新冠疫苗。

衛生部長 Khairy Jamaluddin 上周表示，馬來西亞政府將在未來幾周內簡化一些社會隔離措施，但他補充說，人們仍然需要戴口罩，來限制冠狀病毒的傳播。