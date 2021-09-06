〈台幣〉盤中直逼前高27.5 央行出手升幅急縮收27.663元

新台幣兌美元匯率今 (6) 日連 7 升，在熱錢簇擁下，接連衝破 27.7、27.6 元關卡，一度勁揚 1.34 角，觸及 27.569 元，逼近前波創下的天花板 27.502 元，不過，央行尾盤緊急出手調節，沒收逾半升幅，小升 4 分，以 27.663 元作收。

受美國非農報告遠低於預期影響，美元應聲重摔，亞幣紛紛走揚，新台幣兌美元今天以 27.67 元升值開出後，外資積極匯入，推升台幣走勢，進口商買匯需求逐漸去化，力道不如先前強勁，使得匯價一度升抵 27.569 元，盤中創逾 3 個月新高。

在央行調節下，新台幣兌美元匯率尾盤逾半升幅回吐，收在 27.663 元，升值 4 分，收盤創逾 2 個半月新高，台北外匯市場成交值 11.18 億美元，元太外匯市場成交值 4.68 億美元，兩市量能明顯放大。

台股今天走勢震盪，終場翻黑下跌 21 點，收在 17495 點，台積電近來獲得外資青睞積極敲進，今天強勢走高，外資近 2 個交易日買超台股逾 416 億元，支撐台幣匯價走堅。

觀察主要貨幣兌美元表現，央行統計顯示，美元指數上周五一度跌破 92 重要支撐，今天陷盤整格局，新台幣升值 0.14%，在亞幣中偏強勢，日圓也升值 0.12%，人民幣、韓元、新加坡幣均小幅升值，歐元則貶值 0.1%。



