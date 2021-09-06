穩懋拉貨動能轉強 8月營收22.54億元續創今年單月新高

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (6) 公布 8 月營收，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨，營收連五個月站穩 20 億元之上，達 22.54 億元，月增 2.83%、年增 2.69%，續創今年單月新高，累計前 8 月營收達 165.88 億元、年增 1.58%。

穩懋為蘋果 iPhone 手機 PA 主力供應商，隨著蘋果預計在 9 月發表新機，穩懋拉貨動能轉強，法人估，穩懋 9 月在手機相關、5G PA 等應用帶動下，營收將續站穩 20 億元，第三季營收可望季增 7-9%，達約 65-67 億元，毛利率則估達約 34-36%。

展望下半年，穩懋認為，進入第三季傳統旺季，PA 需求成長可期，基礎建設方面上半年則因市場處於庫存調整狀況，營運相對持平，但隨著市場庫存消化完畢後，認為下半年需求也將逐步回溫。

產能方面，穩懋目前月產能達約 4.1 萬片，根據規畫，今年不會再有新產能開出，將著重擴充龜山 C 廠無塵室，並視客戶需求再規劃明後年擴產計畫。

砷化鎵三雄 8 月營收也全數出爐，全新 (2455-TW) 在客戶拉貨動能轉強下，單月營收再度站上 3 億元大關，達 3.15 億元，月增 8.8%、年增 51.5%，續寫歷史第三高紀錄，累計今年前 8 個月營收 23.91 億元、年增 43.4%。

宏捷科 (8086-TW) 則在新產能開出、漲價效應發酵下，攀上歷史單月新高，8 月營收達 4.28 億元，月增 3.98%、年增 49.6%，累計今年前 8 個月營收達 30.57 億元、年增 37.6%，同寫新猷。