蘋果新機傳支援低軌衛星通訊 穩懋、全新可受惠

低軌道衛星已成電子產業未來發展動能之一，天風國際分析師郭明錤最新報告認為，蘋果 (AAPL-US) 最新智慧型手機 iPhone13(暫稱) 可望支援低軌道衛星通訊服務，市場認為，手機支援低軌道衛星將進一步提升收發零件需求，屆時蘋果主力 PA(功率放大器) 供應商穩懋 (3105-TW)、上游全新 (2455-TW) 等都將受惠。

穩懋是蘋果手機 PA 主力供應商，近年受惠蘋果手機升級支援 5G 通訊服務，平均一台 5G 手機 PA 需求較 4G 提升約 2-5 顆，也積極擴產支應客戶需求，近年也布局衛星通訊領域商機，據了解，穩懋已成功打入 SpaceX 供應鏈，供應衛星通訊晶片。

針對低軌道衛星應用，穩懋認為，目前仍在初期階段，但毛利等各方面都很好，預期這兩年將大幅成長，比重也可看到明顯提升，今年下半年動能仍來自手機 PA、WiFi 等，估第三季營收將季增 7-9%，毛利率維持 34-36%。

全新則是穩懋上游磊晶廠，隨著穩懋營運規模擴大、低軌衛星布局發酵，營運同步受惠，展望下半年，全新也樂觀看待 5G、WiFi 6 應用發酵，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，營運將優於上半年。

郭明錤最新報告預測蘋果 iPhone 13 可望支援低軌道衛星通訊服務，並採用高通 (QCOM-US) X60 晶片，且可望與 Globalstar (GSAT-US) 合作提供低軌道衛星通訊服務，未來也不排除與 SpaceX、中國衛通進行合作。